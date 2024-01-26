NASA завершает миссию вертолета Ingenuity на планете Марс после повреждения лопастей винта
Киев • УНН
Миссия вертолета НАСА Ingenuity на Марсе завершилась после 72 полетов и почти 1000 марсианских дней, что значительно превысило первоначальную цель - пять полетов и 30 дней. Миссия завершилась из-за повреждения одной или нескольких лопастей ротора.
Историческая миссия первого летательного аппарата на Марсе завершается после трех лет. Результаты значительно превзошли ожидания, - Ingenuity Mars вертолет совершил на десятки полетов больше, чем было запланировано.
По мнению ученых, которых цитирует Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, аппарат таким образом проложил путь для будущих безопасных исследований планет в нашей Солнечной системе, передает УНН.
Детали
Марсианский вертолет Ingenuity завершил свою историческую миссию на Красной планете, совершив 72 полета, что значительно превышает запланированные в начале миссии пять тестовых полетов за 30 дней. Также было установлено, что Ingenuity смог пролететь в 14 раз дальше, чем планировалось.
Историческое путешествие Ingenuity, первого самолета на другой планете, завершилось
Он также отметил, что "этот удивительный вертолет пролетел выше и дальше", чем представляли исследователи космоса; по словам Нельсона, Ingenuity "помог NASA сделать то, что мы умеем лучше всего - сделать невозможное возможным".
Благодаря таким миссиям, как Ingenuity, NASA прокладывает путь для будущих полетов в нашей Солнечной системе и более разумных и безопасных исследований человеком Марса и за его пределами"
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Историческое достижение
После успешного завершения пяти ожидаемых полетов Ingenuity прекратил свою экспериментальную роль и стал воздушной разведкой для марсохода Perseverance. Вертолет летал над районами, представляющими научный интерес, чтобы сделать фотографии и помочь команде миссии определить следующие цели Perseverance для детального анализа.
В течение длительной миссии, которая длилась почти 1000 марсианских дней, что в 33 раза дольше, чем планировалось изначально, Ingenuity получил возможность самостоятельно выбирать места для посадки на коварной местности, разобрался с неработающим датчиком, очистился после пылевых бурь, работал с 48 различных аэродромов, совершил три аварийные посадки и пережил холодную марсианскую зиму.
Последние несколько лет марсоход и вертолет провели вместе, исследуя кратер Джезеро - место древнего озера и дельты реки на Марсе. Ученые надеются, что образцы, взятые марсоходом Perseverance, которые будут возвращены на Землю во время следующих миссий, помогут определить, существует ли жизнь на Красной планете.
Согласно заключению космического агентства, летательный аппарат получил повреждение одной или нескольких лопастей винта и больше не может летать.
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Последний рейс
Последний полет вертолета состоялся 18 января, согласно плану по определению местонахождения аппарата после выполнения аварийной посадки во время предыдущего полета. Данные показывают, что, как и планировалось, Ingenuity набрал максимальную высоту 12 метров и завис на 4,5 секунды, прежде чем начать снижение со скоростью 1 метр в секунду. Примерно на высоте 1 метр над поверхностью Ingenuity потерял связь с марсоходом, который служит реле связи для вертолета. На следующий день связь была восстановлена, - исследователи получили изображения, на которых обнаружено повреждение лопасти ротора. Причина обрыва связи и ориентация вертолета во время приземления еще выясняются. Сейчас вертолет остается в вертикальном положении и поддерживает связь с наземными диспетчерами.
Напомним,
Японское агентство аэрокосмических исследований обнародовало фотографии, сделанные луноходом SORA-Q на Луне, что стало первым подобным достижением для Японии.
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NASA завершает миссию вертолета Ingenuity на планете Марс после повреждения лопастей винта
Миссия вертолета НАСА Ingenuity на Марсе завершилась после 72 полетов и почти 1000 марсианских дней, что значительно превысило первоначальную цель - пять полетов и 30 дней. Миссия завершилась из-за повреждения одной или нескольких лопастей ротора.
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