Астрономов озадачила самая давняя черная дыра из выявленных во Вселенной
Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) обнаружили древнюю черную дыру в центре галактики GN-z11, расположенной на расстоянии около 13,4 миллиарда световых лет. Наблюдаемый размер черной дыры вызывает недоумение, поскольку он слишком велик для ее возраста, что позволяет предположить, что ранние черные дыры могут расти быстрее, чем считается.
Сразу две украинские художницы стали победительницами Болонской выставки иллюстраторов
Украинские иллюстраторы Полина Дорошенко и Оксана Домашич были названы среди победителей 58-й Болонской выставки иллюстраторов.
Новая китайская лаборатория темной материи стала самой большой и глубокой
Подземная лаборатория Цзиньпин в Китае, самая глубокая и большая подземная лаборатория в мире, в настоящее время занимается поиском темной материи. Широкие возможности лаборатории позволяют проводить передовые эксперименты по обнаружению темной материи
В Нидерландах суд разрешил стрелять в волков из пейнтбольного оружия
Голландский суд разрешил использовать пейнтбольные ружья для отпугивания волков в национальном парке Гоге Велуве, назвав бесстрашие животных в отношении людей значительной угрозой для общественной безопасности.
Оккупанты атаковали Харьковскую область: четыре человека получили ранения
В результате удара российских военных в Харьковской области Украины четыре человека получили ранения.
В Польше начали строительство второго разведывательного корабля
Польша начала строительство второго корабля радиоэлектронной разведки для своего флота. Корабли, являющиеся частью программы "Дельфин", являются передовыми единицами, предназначенными для улучшения возможностей страны и НАТО по сбору разведывательной информации, а их поставка ВМС Польши ожидается к 2027 году.
Особое внимание - Авдеевка: Зеленский заслушал доклады о ситуации на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте, сосредоточившись прежде всего на Авдеевке и Купянском направлении.
В оккупированном Мелитополе прогремели два взрыва
По словам Федорова, в оккупированном городе прогремело два взрыва. Причины взрывов еще не установлены.
Украинские сноубордисты завоевали четыре медали на Кубке Европы в Пампорово
Украинская сноубордистка Надежда Гапатин завоевала серебряную медаль в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы по сноубордингу в болгарском Пампорово. Это уже четвертая медаль для украинской женской команды на этих соревнованиях.
Масштабный пожар в российском туапсе: вероятно, есть "прилет" по нефтеперерабатывающему заводу
На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе туапсе вспыхнул масштабный пожар, вызванный вероятной атакой беспилотника. Однако официальной информации не поступало, а данные о жертвах остаются неизвестными.