Астрономов озадачила самая давняя черная дыра из выявленных во Вселенной

Существует невероятно давняя черная дыра, которая бросает вызов астрономам, чтобы объяснить, как она могла существовать всего через 400 миллионов лет после Большого взрыва, пишет УНН со ссылкой на Phys.org.

Детали

Это сердце галактики под названием GN-z11. Астрономы, использующие JWST, увидели доказательства того, что она поглощает эту галактику, что является одним из способов роста черной дыры.

По наблюдениям JWST, GN-z11 находится на расстоянии около 13,4 миллиардов световых лет и примерно в 100 раз меньше галактики Млечный Путь. Тем не менее, у нее очень яркое ядро, что говорит нам о том, что в ее сердце находится черная дыра.

Команда астрономов под руководством профессора Кембриджского университета Роберто Майолино использовала наблюдения JWST для изучения движения материала в галактике. Их исследование опубликовано в журнале Nature. По его словам, обнаружение такой черной дыры на ранних этапах космической истории является гигантским скачком вперед. "Во Вселенной еще очень рано наблюдать такую огромную черную дыру, поэтому нам нужно рассмотреть другие способы их формирования, - сказал Майолино. - Очень ранние галактики были чрезвычайно богаты газом, поэтому они были своего рода буфетом для черных дыр".

Наблюдения JWST показывают эту черную дыру в то время, когда Вселенной не было и миллиарда лет, а чтобы накопить такую массу, потребуется почти миллиард лет. Итак, что-то не складывается, и, возможно, ранние черные дыры росли быстрее, чем предполагают астрономы.

Возможно, есть другой способ, которым черная дыра может расти так быстро. Подсказка кроется в ее огромном аппетите. Очень ранние галактики, подобные этой, содержат много материала для формирования звезд. Однако это также обеспечивает пищу для черных дыр. Как оказалось, черная дыра GN-z11 пожирает материю гораздо быстрее, чем другие черные дыры в своих галактиках в более современное время. Это хорошо для роста черной дыры, но не так хорошо, если галактика хочет создать больше звезд.

Поскольку звезды - это то, что производят галактики, поглощение черной дыры может фактически "убить" галактику. Плохая новость (по крайней мере, для черной дыры) заключается в том, что ее аппетит приведет к ее гибели, поскольку у нее закончится материал для пожирания.

При этом указано, что будущие наблюдения с использованием JWST (и будущих телескопов) должны обнаружить доказательства существования "семен" черных дыр. Изучение "семян" черных дыр должно дать Майолино и другим астрономам больше ключей к разгадке истории того, как эти объекты образовались вскоре после Большого взрыва.

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