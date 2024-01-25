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Астрономів спантеличила найдавніша чорна діра з виявлених у Всесвіті

Астрономів спантеличила найдавніша чорна діра з виявлених у Всесвіті

Київ • УНН

 • 35308 перегляди

Астрономи за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) виявили давню чорну діру в центрі галактики GN-z11, розташованої на відстані близько 13,4 мільярда світлових років. Спостережуваний розмір чорної діри викликає здивування, оскільки він занадто великий для її віку, що дає змогу припустити, що ранні чорні діри можуть рости швидше, ніж вважається.

Існує неймовірно давня чорна діра, яка кидає виклик астрономам, щоб пояснити, як вона могла існувати лише через 400 мільйонів років після Великого вибуху, пише УНН з посиланням на Phys.org. 

Деталі

Це серце галактики під назвою GN-z11. Астрономи, які використовують JWST, побачили докази того, що вона поглинає цю галактику, що є одним із способів зростання чорної діри.

За спостереженнями JWST, GN-z11 перебуває на відстані близько 13,4 мільярдів світлових років і приблизно в 100 разів менша за галактику Чумацький Шлях. Проте, у неї дуже яскраве ядро, що говорить нам про те, що в її серці знаходиться чорна діра.

Команда астрономів під керівництвом професора Кембриджського університету Роберто Майоліно використовувала спостереження JWST для вивчення руху в галактиці. Їхнє дослідження опубліковано в журналі Nature. За його словами, виявлення такої чорної діри на ранніх етапах космічної історії є гігантським стрибком уперед. "У Всесвіті ще дуже рано спостерігати таку величезну чорну діру, тому нам потрібно розглянути інші способи їх формування, - сказав Майоліно. - Дуже ранні галактики були надзвичайно багаті газом, тому вони були свого роду буфетом для чорних дір".

Спостереження JWST показують цю чорну діру в той час, коли Всесвіту не було й мільярда років, а щоб накопичити таку масу, потрібно майже мільярд років. Отже, щось не складається, і, можливо, ранні чорні діри росли швидше, ніж припускають астрономи.

Можливо, є інший спосіб, яким чорна діра може рости так швидко. Підказка криється в її величезному апетиті. Дуже ранні галактики, подібні до цієї, містять багато матеріалу для формування зірок. Однак це також забезпечує їжу для чорних дір. Як виявилося, чорна діра GN-z11 пожирає матерію набагато швидше, ніж інші чорні діри у своїх галактиках у більш сучасний час. Це добре для зростання чорної діри, але не так добре, якщо галактика хоче створити більше зірок.

Оскільки зірки - це те, що виробляють галактики, поглинання чорної діри може фактично "вбити" галактику. Погана новина (принаймні, для чорної діри) полягає в тому, що її апетит призведе до її загибелі, оскільки у неї закінчиться матеріал для пожирання.

При цьому зазначено, що майбутні спостереження з використанням JWST (і майбутніх телескопів) мають виявити докази існування "насіння" чорних дір. Вивчення "насіння" чорних дір має дати Майоліно та іншим астрономам більше ключів до розгадки історії того, як ці об'єкти утворилися невдовзі після Великого вибуху.

NASA з’ясувало склад першого у світі зразка, коли-небудь зібраного в космосі з астероїда11.10.2023, 22:19 • 745968 переглядiв

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