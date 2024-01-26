NASA завершує місію гелікоптера Ingenuity на планеті Марс після пошкодження лопатей гвинта

ukenru
29 березня, 19:41 • 43493 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 97729 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116118 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117737 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 233383 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157058 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147660 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133369 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121736 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112891 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 34856 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 33022 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 35476 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31612 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 32670 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 233383 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385929 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441021 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449376 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358783 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116118 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130811 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124993 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98981 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108035 перегляди
Актуальне
NASA завершує місію гелікоптера Ingenuity на планеті Марс після пошкодження лопатей гвинта

NASA завершує місію гелікоптера Ingenuity на планеті Марс після пошкодження лопатей гвинта

Київ • УНН

 • 41778 перегляди

Місія гелікоптера НАСА Ingenuity на Марсі завершилася після 72 польотів і майже 1000 марсіанських днів, що значно перевищило початкову мету - п'ять польотів і 30 днів. Місія завершилася через пошкодження однієї або декількох лопатей ротора.

Історична місія першого літального апарату на Марсі завершується після трьох років. Результати значно перевершили очікування, - Ingenuity Mars гелікоптер здійснив на десятки польотів більше, ніж було заплановано. На думку вчених, яких цитує Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, апарат таким чином проклав шлях для майбутніх безпечних досліджень планет у нашій Сонячній системі, передає УНН.

Деталі

Марсіанський гелікоптер Ingenuity завершив свою історичну місію на Червоній планеті, здійснивши 72 польоти, що значно перевищує заплановані на початку місії п'ять тестових польотів за 30 днів. Також було встановлено, що Ingenuity зміг пролетіти в 14 разів далі, ніж планувалося.

Історична подорож Ingenuity, першого літака на іншій планеті, завершилася

- сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Він також відзначив, що "цей дивовижний гелікоптер пролетів вище і далі", ніж уявляли дослідники космосу; за словами Нельсона, Ingenuity "допоміг NASA зробити те, що ми вміємо найкраще — зробити неможливе можливим".

Завдяки таким місіям, як Ingenuity, NASA прокладає шлях для майбутніх польотів у нашій Сонячній системі та розумніших і безпечніших досліджень людиною Марса та за його межами"

 - додав він.

"Майже досягнула орбіти": Маск розповів деталі невдалого запуску ракети Starship18.01.24, 14:51 • 33448 переглядiв

Історичне досягнення

Після успішного завершення п'яти очікуваних польотів Ingenuity припинив свою експериментальну роль і став повітряною розвідкою для марсохода Perseverance. Гелікоптер літав над районами, що становлять науковий інтерес, щоб зробити фотографії і допомогти команді місії визначити наступні цілі Perseverance для детального аналізу.

Протягом тривалої місії, яка тривала майже 1000 марсіанських днів, що в 33 рази довше, ніж планувалося спочатку, Ingenuity отримав можливість самостійно обирати місця для посадки на підступній місцевості, розібрався з непрацюючим датчиком, очистився після пилових бур, працював з 48 різних аеродромів, здійснив три аварійні посадки і пережив холодну марсіанську зиму.

Останні кілька років марсохід і гелікоптер провели разом, досліджуючи кратер Джезеро - місце стародавнього озера і дельти річки на Марсі. Вчені сподіваються, що зразки, взяті марсоходом Perseverance, які будуть повернуті на Землю під час наступних місій, допоможуть визначити, чи існує життя на Червоній планеті.

Згідно з висновком космічного агентства, літальний апарат зазнав пошкодження однієї або декількох лопатей гвинта і більше не може літати.

На супутнику Сатурна є дивні "чарівні острови": вони можуть виявитися пористими айсбергами18.01.24, 02:00 • 34296 переглядiв

Останній рейс

Останній політ гелікоптера відбувся 18 січня, згідно з планом щодо визначення місцезнаходження апарату після виконання аварійної посадки під час попереднього польоту. Дані показують, що, як і планувалося, Ingenuity набрав максимальну висоту 12 метрів і завис на 4,5 секунди, перш ніж почати зниження зі швидкістю 1 метр на секунду.

Приблизно на висоті 1 метр над поверхнею Ingenuity втратив зв’язок із марсоходом, який служить реле зв’язку для гвинтокрила. Наступного дня зв’язок було відновлено, - дослідники отримали зображення, на яких виявлено пошкодження лопаті ротора.

Причина обриву зв’язку та орієнтація вертольота під час приземлення ще з’ясовуються. Наразі гелікоптер залишається у вертикальному положенні та підтримує зв’язок із наземними диспетчерами.

Нагадаємо

Японське агентство аерокосмічних досліджень оприлюднило фотографії, зроблені місяцеходом SORA-Q на Місяці, що стало першим подібним досягненням для Японії.

Астрономів спантеличила найдавніша чорна діра з виявлених у Всесвіті25.01.24, 02:00 • 35304 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Технології
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28