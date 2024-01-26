NASA завершує місію гелікоптера Ingenuity на планеті Марс після пошкодження лопатей гвинта

Історична місія першого літального апарату на Марсі завершується після трьох років. Результати значно перевершили очікування, - Ingenuity Mars гелікоптер здійснив на десятки польотів більше, ніж було заплановано. На думку вчених, яких цитує Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, апарат таким чином проклав шлях для майбутніх безпечних досліджень планет у нашій Сонячній системі, передає УНН.

Деталі

Марсіанський гелікоптер Ingenuity завершив свою історичну місію на Червоній планеті, здійснивши 72 польоти, що значно перевищує заплановані на початку місії п'ять тестових польотів за 30 днів. Також було встановлено, що Ingenuity зміг пролетіти в 14 разів далі, ніж планувалося.

Історична подорож Ingenuity, першого літака на іншій планеті, завершилася - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Він також відзначив, що "цей дивовижний гелікоптер пролетів вище і далі", ніж уявляли дослідники космосу; за словами Нельсона, Ingenuity "допоміг NASA зробити те, що ми вміємо найкраще — зробити неможливе можливим".

Завдяки таким місіям, як Ingenuity, NASA прокладає шлях для майбутніх польотів у нашій Сонячній системі та розумніших і безпечніших досліджень людиною Марса та за його межами" - додав він.

"Майже досягнула орбіти": Маск розповів деталі невдалого запуску ракети Starship

Історичне досягнення

Після успішного завершення п'яти очікуваних польотів Ingenuity припинив свою експериментальну роль і став повітряною розвідкою для марсохода Perseverance. Гелікоптер літав над районами, що становлять науковий інтерес, щоб зробити фотографії і допомогти команді місії визначити наступні цілі Perseverance для детального аналізу.

Протягом тривалої місії, яка тривала майже 1000 марсіанських днів, що в 33 рази довше, ніж планувалося спочатку, Ingenuity отримав можливість самостійно обирати місця для посадки на підступній місцевості, розібрався з непрацюючим датчиком, очистився після пилових бур, працював з 48 різних аеродромів, здійснив три аварійні посадки і пережив холодну марсіанську зиму.

Останні кілька років марсохід і гелікоптер провели разом, досліджуючи кратер Джезеро - місце стародавнього озера і дельти річки на Марсі. Вчені сподіваються, що зразки, взяті марсоходом Perseverance, які будуть повернуті на Землю під час наступних місій, допоможуть визначити, чи існує життя на Червоній планеті.

Згідно з висновком космічного агентства, літальний апарат зазнав пошкодження однієї або декількох лопатей гвинта і більше не може літати.

На супутнику Сатурна є дивні "чарівні острови": вони можуть виявитися пористими айсбергами

Останній рейс

Останній політ гелікоптера відбувся 18 січня, згідно з планом щодо визначення місцезнаходження апарату після виконання аварійної посадки під час попереднього польоту. Дані показують, що, як і планувалося, Ingenuity набрав максимальну висоту 12 метрів і завис на 4,5 секунди, перш ніж почати зниження зі швидкістю 1 метр на секунду.

Приблизно на висоті 1 метр над поверхнею Ingenuity втратив зв’язок із марсоходом, який служить реле зв’язку для гвинтокрила. Наступного дня зв’язок було відновлено, - дослідники отримали зображення, на яких виявлено пошкодження лопаті ротора.

Причина обриву зв’язку та орієнтація вертольота під час приземлення ще з’ясовуються. Наразі гелікоптер залишається у вертикальному положенні та підтримує зв’язок із наземними диспетчерами.

Нагадаємо

Японське агентство аерокосмічних досліджень оприлюднило фотографії, зроблені місяцеходом SORA-Q на Місяці, що стало першим подібним досягненням для Японії.

Астрономів спантеличила найдавніша чорна діра з виявлених у Всесвіті