Японський місячний зонд SLIM запрацював, повернувши живлення
Київ • УНН
Японський місячний зонд SLIM відновив роботу після посадки на Місяць 19 січня. Під час посадки зонд нахилився, заблокувавши сонячні батареї, але зараз сонячне світло потрапляє на них, що дозволяє йому знову працювати.
Японський місячний зонд SLIM, який втратив живлення під час посадки на Місяць 19 січня, знову запрацював. Про це повідомило японське космічне агентство JAXA, передає УНН.
Зв'язок із модулем SLIM було успішно відновлено, і робота відновилася!
Японське космічне агентство повідомляє, що після увімкнення SLIM, фахівці почали вивчати місячну поверхню за допомогою камери-спектроскопа.
JAXA доклало до запису в Х фотографію місячного каменю поруч зі SLIM.
Нагадаємо
Зонд SLIM сів на Місяць 19 січня. Під час посадки його сонячні батареї виявилися розвернуті в бік від сонця. Через три години роботи, коли у зонда залишилося всього 12% заряду, фахівці відключили його, щоб мати можливість увімкнути назад, коли сонячні промені впадуть на панелі.
Японські вчені припустили, що SLIM перекинувся під час посадки, одразу після примісячення і отримання сигналів про неполадки. Через кілька днів вони опублікували підтвердження: знімок модуля, що відхилився на схилі на 90 градусів від вертикального положення.
Зображення було отримано завдяки невеликому роботу Sora-Q розміром із бейсбольний м'яч, який, згідно з програмою місії, був викинутий з модуля перед посадкою.
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