Якою буде погода в останній місяць зими: прогноз від Укргідрометцентру

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Київ • УНН

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За даними Укргідрометцентру, у лютому середньомісячна температура по всій території України прогнозується в межах від 4° морозу до 2° тепла, що на 1-1,5°C вище норми у південних/східних областях та Криму і близько до норми на решті території.

За прогнозом синоптиків, у лютому середня місячна температура повітря коливатиметься від 4° морозу до 2° тепла. Місячна кількість опадів очікується на рівні  29-67 мм. Про це УНН повідомляє із посиланням на Укргідрометцентр

Середня місячна температура повітря передбачається від 4° морозу до 2° тепла, що у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1.5° вище за норму, на решті території України - близько до норми

- йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, місячна кількість опадів очікується на 29-67 мм, в Карпатах місцями 74-83 мм, що в межах норми, вказали в Укргідрометцентрі. 

Коротка кліматична характеристика лютого

Дані спостережень синоптиків свідчать, що середня місячна температура повітря у лютому складає 0-5° морозу, на високогір‘ї Карпат 6° морозу, на півдні Одещини, в Криму та на Закарпатті місцями 1-4° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 24-39° морозу, на півдні Одещини та Криму 15-23° морозу. Абсолютний максимум температури повітря - 12-20° тепла, у південно-західних, південних областях та в Криму місцями 21-24° тепла, на високогір‘ї Карпат 9-11° тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22-49 мм, у гірських районах 53-89 мм, на високогір′ї Карпат до 108 мм. 

Японський місячний зонд SLIM запрацював, повернувши живлення29.01.24, 10:40 • 106608 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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