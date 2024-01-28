Українські полярники виявили в Антарктиді рідкісне явище снігових "пончиків"
Київ • УНН
Українські полярники виявили в Антарктиді рідкісні снігові "пончики". Снігові утворення у формі спіралі потребують специфічних погодних умов для формування і є порожніми всередині.
Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" розповіли про рідкісне явище — сувої зі снігу, які ще називають сніговими рулонами, "пончиками", або сніжками вітру. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру, передає УНН.
Деталі
Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими - від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними - діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі. Таке явище є досить рідкісним, зокрема й для Антарктики, хоча зустріти його можна не лише тут
Для утворення снігових сувоїв, які "будуються" з двох різних шарив снігу, потрібна низка погодних умов. Нижній шар - підмерзлий або вкритий льодовою кіркою, він являє собою своєрідну підкладку. Верхній - свіжий, пухкий та мокрий та має вкривати нижній, але не прилипати до нього.
Температура повітря повинна бути близька до точки танення льоду (тобто дещо вище 0°С); сила вітру така, щоб переміщати грудки снігу, але не руйнувати їх.
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Оскільки в середині згортка сніг – свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри).