Українські полярники показали родину південнополярних поморників з маленьким пташеням
Київ • УНН
Українські полярники показали південнополярних поморників з пташенятами. Вчені зафільмували, як один з батьків повертається до гнізда та бере опіку над пташеням.
Українські полярники показали, як родина південнополярних поморників оберігає пташенят та висиджує яйця. Про це з посиланням на Національний антарктичний центр, пише УНН.
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У поморників участь у висиджуванні яєць та годуванні дітей беруть обидва партнери. На записі якраз можна спостерігати, як другий з батьків
Вчені зауважили, що ці птахи дуже агресивно захищають своїх дітей. Не бояться нікого, зокрема людей. Якщо вони вирішать, що хтось загрожує малечі, то навіть можуть бити його крилами по голові.
Водночас поза межами місць гніздувань поморники нерідко цікавляться діяльністю людей. Якось один з птахів навіть під'їхав до острова на човні українських полярників.
Нагадаємо
Неподалік станції "Академік Вернадський" вилупилися пташенята південнополярних поморників, які є одними з головних пернатих хижаків Антарктики.
Українські біологи нарахували близько 20 гнізд цих птахів на островах Скуа, Блек та Шелтер.
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