Украинские полярники показали семью южнополярных поморников с маленьким птенцом

Украинские полярники показали, как семья южнополярных поморников оберегает птенцов и высиживает яйца. Об этом со ссылкой на Национальный антарктический центр пишет УНН.

Детали

У поморников участие в высиживании яиц и кормлении детей принимают оба партнера. На записи как раз можно наблюдать, как второй из родителей

Ученые заметили, что эти птицы очень агрессивно защищают своих детей. Не боятся никого, в частности людей. Если они решат, что кто-то угрожает малышам, то даже могут бить его крыльями по голове.

В то же время вне мест гнездований поморники нередко интересуются деятельностью людей. Как-то одна из птиц даже подъехала к острову на лодке украинских полярников.

Напомним,

Неподалеку станции "Академик Вернадский" вылупились птенцы южнополярных поморников, которые являются одними из главных пернатых хищников Антарктики.

Украинские биологи насчитали около 20 гнезд этих птиц на островах Скуа, Блэк и Шелтер.

Возле станции "Академик Вернадский" вылупились первые птенцы пингвинов в этом сезоне