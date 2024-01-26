Украинские полярники показали семью южнополярных поморников с маленьким птенцом

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  169378 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  169227 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  187089 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  192937 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  165577 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  154621 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  177304 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Новости по теме

Украинские полярники показали семью южнополярных поморников с маленьким птенцом

Украинские полярники показали южнополярных поморников с птенцами. Ученые сняли, как один из родителей возвращается в гнездо и берет опеку над птенцом.

УНН Lite •   •  20656 просмотра
Украинские полярники показали семью южнополярных поморников с маленьким птенцом

Суд ООН сегодня примет решение по иску ЮАР о признании войны Израиля в Газе геноцидом

Международный суд ООН примет решение по запросу Южной Африки о классификации войны Израиля в Газе как геноцида. Это первый шаг в рассмотрении дела ЮАР, которое Израиль категорически отрицает и просит суд отклонить.

Новости Мира •   •  22308 просмотра
Суд ООН сегодня примет решение по иску ЮАР о признании войны Израиля в Газе геноцидом

Золото королей Асанте: Великобритания вернет Гане "драгоценности короны" через 150 лет после похищения

Великобритания планирует на условиях займа вернуть Гане похищенные драгоценности Ганы через 150 лет после того, как они были вывезены из двора короля Асанте. Среди них 17 экспонатов из Музея Виктории и Альберта и 15 из Британского музея, в том числе церемониальная шляпа, государственный меч и трубка для курения. Артефакты будут выставлены во дворце-музее Манхийя в Кумасе.

Культура •   •  23168 просмотра
Золото королей Асанте: Великобритания вернет Гане "драгоценности короны" через 150 лет после похищения

26 января: Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования

Именно 26 января 1953 года в Брюсселе началась первая конференция Совета таможенного сотрудничества. Участие в ней приняли представители 17 стран Европы, которые на следующий день утвердили Конвенцию о сотрудничестве таможенных служб.

УНН Lite •   •  22066 просмотра
26 января: Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования

Бактерия сифилиса уже существовала в Америке до прибытия европейцев и имела невенерический вариант - ученые

Исследователи нашли подвид бактерий, вызывающих сифилис, в человеческих останках 2000-летней давности в Бразилии. Открытие дает новое понимание происхождения сифилиса, в частности его невенерического варианта.

Здоровье •   •  21510 просмотра
Бактерия сифилиса уже существовала в Америке до прибытия европейцев и имела невенерический вариант - ученые

Как сохранить физическую активность зимой - ответ специалистов

Центр общественного здоровья опубликовал советы по поддержанию физической активности зимой.

Здоровье •   •  23097 просмотра
Как сохранить физическую активность зимой - ответ специалистов

Япония обнародовала снимок перевернутого на Луне космического аппарата SLIM

Японское агентство аэрокосмических исследований обнародовало фотографии, сделанные луноходом SORA-Q на Луне, что стало первым подобным достижением для Японии. Луноход был доставлен космическим аппаратом Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), предназначенным для демонстрации технологий сверхточной посадки.

Новости Мира •   •  26655 просмотра
Япония обнародовала снимок перевернутого на Луне космического аппарата SLIM

На ТОТ оккупанты продолжают терроризировать местное население и нарушать права человека

Во временно оккупированных районах востока российские военные продолжают систематически нарушать международное гуманитарное право, совершая преступления против местных жителей. Сюда входят случаи мародерства мирных жителей и насильственного захвата домов тех, кто был вынужден покинуть регион.

Война •   •  29166 просмотра
На ТОТ оккупанты продолжают терроризировать местное население и нарушать права человека

Шарль Леклер продлил контракт с Ferrari

Команда Формулы-1 Ferrari подтвердила продление контракта с монакским гонщиком Шарлем Леклерком после 2024 года. Леклер, который выиграл пять Гран-при и 30 раз поднимался на подиум, выразил свое восхищение и подтвердил свою цель стать чемпионом мира с Ferrari.

Спорт •   •  20632 просмотра
Шарль Леклер продлил контракт с Ferrari

Премьер Греции снова призвал Британию вернуть скульптуры Парфенона в Афины

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вновь призвал вернуть скульптуры Парфенона, хранящиеся в Британском музее, в Афины. Мицотакис подчеркнул культурное значение воссоединения античных артефактов в музее Акрополя.

Новости Мира •   •  20829 просмотра
Премьер Греции снова призвал Британию вернуть скульптуры Парфенона в Афины