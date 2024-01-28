Украинские полярники обнаружили в Антарктиде редкое явление снежных "пончиков"

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" рассказали о редком явлении - свитки из снега, которые еще называют снежными рулонами, "пончиками", или снежками ветра. Об этом сообщили на фейсбук-странице Национального антарктического научного центра, передает УНН.

Детали

Это многослойные свертки снега, внутри которых обычно есть пустота. Они могут быть как совсем небольшими - от нескольких сантиметров в диаметре, так и довольно заметными - диаметром более метра, напоминая тюки сена на поле. Такое явление является достаточно редким, в том числе и для Антарктики, хотя встретить его можно не только здесь рассказали в центре.

Для образования снежных свитков, которые "строятся" из двух разных слоев снега, нужен ряд погодных условий. Нижний слой - подмерзший или покрытый ледовой коркой, он представляет собой своеобразную подложку. Верхний - свежий, рыхлый и мокрый и должен покрывать нижний, но не прилипать к нему.

Температура воздуха должна быть близка к точке таяния льда (то есть несколько выше 0°С); сила ветра такая, чтобы перемещать комки снега, но не разрушать их.

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