В Карпатах намело двухметровые сугробы снега: спасатели призывают воздержаться от прогулок в горы
Киев • УНН
Спасатели предостерегают от походов в горы Украины из-за снежных заносов высотой до 2 метров и метели на горе Ивана Поп в Черногорском хребте.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине советует украинцам воздержаться от похода в гору в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Спасатели рассказывают, что сейчас на горе Ивана Поп намело сугробы снега почти в 2 метра высотой.
Сугробы снега, высотой два метра и метель. Именно такая погода сейчас на горе Поп Иван Черногорский. А еще сильный ветер и снег, который продолжает "заметать" все вокруг
Спасатели также призвали туристов воздержаться от прогулок в горы в такую погоду.
Напомним
Украинские полярники обнаружили в Антарктиде редкие снежные "пончики". Снежные образования в форме спирали требуют специфических погодных условий для формирования и являются пустыми внутри.
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