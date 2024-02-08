В США спасатели ищут пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести на фоне шторма

Вертолет CH-53E Super Stallion был "объявлен пропавшим без вести" во вторник вечером на пути из базы военных США вблизи Лас-Вегаса к базе в Сан-Диего. Сегодня спасатели нашли вертолет в труднодоступном районе Калифорнии, но его экипаж из пяти солдат до сих пор считается пропавшим без вести, - поиски продолжаются в условиях последствий сильного снегопада.

Об этом передает УНН со ссылкой на CNN и ApNews.

Детали

Морские пехотинцы выполняли полет на вертолете CH-53E Super Stallion с авиабазы Крич на авиабазу пехотного корпуса Мирамар 6 февраля 2024 года, когда поступило сообщение о его исчезновении - сказала капитан Стефани Легизамон (Stephanie Leguizamon), представитель 3-го авиационного крыла МП.

Представители Калифорнийской пожарной службы сообщили, что военный вертолет исчез в районе к северу от межгосударственной автомагистрали 8 и дороги Китчен-Крик, расположенной к юго-востоку от Пайн-Вэлли, которая находится на высоте около 1127 метров в горах Куямака.

Согласно информации чиновников, последний известный контакт с вертолетом был около 23:30 во вторник. В течение ночи волны сильных ливней накрыли этот район, в горах Южной Калифорнии выпал сильный снег.

Сообщается, что сейчас продолжаются поиски:

"3-е крыло морской пехоты проводит поисково-спасательные работы" и "использует наземные и авиационные подразделения для определения местонахождения экипажа в координации с департаментом шерифа округа Сан-Диего и многочисленными федеральными, государственными и местными учреждениями", - доложили в военном ведомстве.

Справочно

Вертолет CH-53E Super Stallion - самый большой военный вертолет, предназначенный для полетов в суровых условиях - пропал без вести, когда над Калифорнией прошел исторический шторм, обрушившийся на местность штата обильным снегом и рекордным дождем.

В 2018 году четверо морских пехотинцев погибли, когда их самолет CH-53E Super Stallion разбился в том же районе во время учебной миссии. Морская пехота исключила ошибку пилота в аварии возле Эль-Сентро. Позже семьи погибших подали в суд на две компании, которые, как они утверждали, поставили дефектную деталь, ставшую причиной катастрофы.

Дополнение

Президент США Джо Байден был проинформирован о пропавших морских пехотинцах, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отвечала на вопрос, когда президент летел в Нью-Йорк для сбора средств на кампанию.

Мы внимательно следим за этим, и снова наши мысли к лучшему - сказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Напомним,

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