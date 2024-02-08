В США спасатели ищут пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести на фоне шторма

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  217477 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  239696 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  225189 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  248408 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  253576 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  209356 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189491 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Спасатели продолжают поиски пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести после того, как их вертолет CH-53E Super Stallion исчез во время сильного снегопада и дождя в Южной Калифорнии.

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В США спасатели ищут пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести на фоне шторма

ФГВФЛ распродает имущество банка "Конкорд", несмотря на отсутствие такой необходимости

ФГВФЛ распродает имущество банка "Конкорд", несмотря на отсутствие такой необходимости.

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Нетаньяху отверг условия ХАМАС по прекращению огня в Газе

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг требования ХАМАС по освобождению заключенных и других уступок как условия прекращения огня.

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Враг из авиации обстрелял Табаевку на Харьковщине, из-за ударов в области два человека получили ранения - ОВА

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Великобритания продолжает беспошлинную торговлю с Украиной почти на все товары до 2029 года.

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"Проблески надежды": NYT оценило возможность продвижения в Сенате США пакета помощи Украине

Армия рф за сутки обстреляла 20 населенных пунктов Запорожской области, атаковала 67 БПЛА

Российская армия обстреляла 20 населенных пунктов в Запорожской области, атаковала 67 беспилотниками, о жертвах не сообщается.

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Армия рф за сутки обстреляла 20 населенных пунктов Запорожской области, атаковала 67 БПЛА