Екстремальна спека в Індії: понад 10 людей гинуть, коли температура досягає 50C
Київ • УНН
Індія зафіксувала рекордну температуру понад 50 ° C. Найбільше постраждали перенаселені мегаполіси. У державних лікарнях інформують про кількість смертей.
В Індії зафіксовано рекордну температуру понад 50 градусів, найбільше страждають багатолюдні мегаполіси країни, - згідно з дослідженням The Lancet, кількість смертей через сильну спеку зросла на 55%. Про це пише УНН із посиланням на BBC та Reuters.
Деталі
Зміна клімату спричиняє триваліші, частіші та сильніші хвилі спеки. Національний температурний рекорд зафіксований в Індії, - у Нью-Делі нібито виявили 52,3°C, але позначка аналізується, оскільки вона могла бути результатом збою.
Тим не менш, екстремальні температури по всій Індії найбільше впливають на саме на багатолюдні мегаполіси країни.
Влада інформує про жертви: протягом останніх 24 годин кілька людей померли через недуги, пов’язані зі спекою.
Десять смертельних випадків було зафіксовано в державній лікарні в регіоні Руркела в Одіші в четвер, повідомила влада агентству новин Reuters. Про випадки смерті від теплового удару також повідомляють у штатах Біхар, Раджастхан і Джаркханд, а також у столиці країни Делі.
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У дослідженні, опублікованому в медичному журналі The Lancet, з 2000-2004 по 2017-2021 роки кількість смертей через сильну спеку зросла на 55%.
Влітку в Індії спека є звичайним явищем, але зміни клімату спричиняють триваліші, частіші та інтенсивніші хвилі спеки, кажуть дослідники.
Міністерство охорони здоров’я опублікувало червоне попередження про " високу ймовірність постраждати від теплових захворювань і теплового удару в будь-якому віці".
Поки що експерти підтверджують, що хвилі спеки стають довшими, інтенсивнішими та частими.
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Доповнення
Апеляційний суд Раджастану (штат на північному заході Індії - ред.) закликає, що Індія повинна оголосити майбутні хвилі спеки "національним лихом", - це дозволить мобілізувати служби безпеки так само, як і під час інших стихійних лих, таких як повені чи циклони.
Наразі уряду штату доручено створити компенсаційні фонди для родичів тих, хто загинув через високі температури.
"Через екстремальні температури у вигляді хвилі спеки сотні людей втратили життя протягом місяця", — йдеться в постанові суду, виданій у четвер.
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