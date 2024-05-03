У В'єтнамі найдовша спека за 30 років, у водосховищах загинули сотні тисяч риб

В'єтнам повідомляє про рекордну спеку, при цьому випаровування з озер призвели до загибелі тисяч риб. На фотографіях AFP видно, як жителі намагаються витягти мертву рибу з води, пересуваючись на човнах через водосховище площею декілька сотень гектарів, передає УНН.

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Значні частини Південно-Східної Азії зараз охоплені сильною хвилею спеки. Зазначається, що у Південному В’єтнамі, в метрополії Хошимін зафіксована найдовша хвиля спеки за останні 30 років. За даними метеорологів, з початку року добова температура майже завжди перевищувала 35 градусів. У деяких регіонах нещодавно була зафіксована температура близько 40 градусів.

Незважаючи на відчайдушні зусилля місцевих фермерів, спека призвела до того, що вода у водосховищі впала дуже низько, при цьому риба вже не могла вижити. Spiegel повідомляє про сотні гектарів водосховища, які намагються перетнути фермери, - на човнах або вбрід по воді. Люди намагаються витягнути мертву рибу з води, але не мають сил. AFP посилається на оцінки, згідно з якими могло загинути до 200 тонн риби.

"Уся риба у водосховищі Song May загинула через брак води. Через сморід за останні десять днів наше життя перевернулося з ніг на голову. — розповів AFP місцевий житель на ім’я Нгіа.

Довідково

Південно-Східна Азія вже кілька тижнів бореться з високими температурами. В Індії температура сягнула 43°C. Таїланд і Бангладеш повідомляють про рекордну спеку. В той же час у Кенії проливні дощі та зсуви забрали життя майже 200 людей.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що згідно з висновками Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік став найтеплішим з початку світових вимірювань. Наукові фахівці вважають, що 2024 рік буде ще тепліше.

На Філіппінах заняття в усіх школах призупинено через сильну спеку, температура якої сягає 50 градусів за Цельсієм, що посилюється кліматичним явищем Ель-Ніньо.