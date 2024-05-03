У В'єтнамі найдовша спека за 30 років, у водосховищах загинули сотні тисяч риб

ukenru
19:41 • 34392 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 82733 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 109023 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 111519 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 224450 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154015 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 144731 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131785 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121538 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112801 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
70 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 146685 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122207 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 127975 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 132705 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 108391 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 224451 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 382365 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 438663 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 447195 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 356753 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 109034 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 127975 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122207 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97693 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107259 перегляди
Актуальне
У В'єтнамі найдовша спека за 30 років, у водосховищах загинули сотні тисяч риб

У В'єтнамі найдовша спека за 30 років, у водосховищах загинули сотні тисяч риб

Київ • УНН

 • 24639 перегляди

В'єтнам переживає найтривалішу за останні 30 років спеку, що спричинила падіння рівня води і загибель до 200 тонн риби у водосховищах на півдні країни.

В'єтнам повідомляє про рекордну спеку, при цьому випаровування з озер призвели до загибелі тисяч риб. На фотографіях AFP видно, як жителі намагаються витягти мертву рибу з води, пересуваючись на човнах через водосховище площею декілька сотень гектарів, передає УНН.

Деталі

Значні частини Південно-Східної Азії зараз охоплені сильною хвилею спеки. Зазначається, що у Південному В’єтнамі, в метрополії Хошимін зафіксована найдовша хвиля спеки за останні 30 років. За даними метеорологів, з початку року добова температура майже завжди перевищувала 35 градусів. У деяких регіонах нещодавно була зафіксована температура близько 40 градусів.

Image

Незважаючи на відчайдушні зусилля місцевих фермерів, спека призвела до того, що вода у водосховищі впала дуже низько, при цьому риба вже не могла вижити. Spiegel повідомляє про сотні гектарів водосховища, які намагються перетнути фермери, - на човнах або вбрід по воді. Люди намагаються витягнути мертву рибу з води, але не мають сил. AFP посилається на оцінки, згідно з якими могло загинути до 200 тонн риби.

Image

"Уся риба у водосховищі Song May загинула через брак води. Через сморід за останні десять днів наше життя перевернулося з ніг на голову. — розповів AFP місцевий житель на ім’я Нгіа.

Image

Довідково

Південно-Східна Азія вже кілька тижнів бореться з високими температурами. В Індії температура сягнула 43°C. Таїланд і Бангладеш повідомляють про рекордну спеку. В той же час у Кенії проливні дощі та зсуви забрали життя майже 200 людей.

Image

Нагадаємо

УНН повідомляв, що згідно з висновками Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік став найтеплішим з початку світових вимірювань. Наукові фахівці вважають, що 2024 рік буде ще тепліше.

На Філіппінах заняття в усіх школах призупинено через сильну спеку, температура якої сягає 50 градусів за Цельсієм, що посилюється кліматичним явищем Ель-Ніньо.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
vietnamВ'єтнам
tailandТаїланд
keniiaКенія
filippinyФіліппіни
indiiaІндія
banhladeshБангладеш
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63