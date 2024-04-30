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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Филиппинах из-за аномальной жары закрыли тысячи школ

На Филиппинах из-за аномальной жары закрыли тысячи школ

Киев  •  УНН

30 апреля 2024, 01:21  •  1790 просмотра

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На Филиппинах занятия во всех школах приостановлены из-за сильной жары, температура которой достигает 50 градусов по Цельсию, что усиливается климатическим явлением Эль-Ниньо.

На Филиппинах из-за аномальной жары местные власти приостановили занятия во всех школах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.   

Детали 

В разных регионах Филиппин температура воздуха достигала 50 градусов по Цельсию, поскольку климатическое явление Эль-Ниньо усиливает жару, которая накрывает страну в период с марта по май.

В мае мы ожидаем больше приостановок занятий из-за жары. Средняя температура воздуха превышает 52 градуса по Цельсию, поэтому можно себе представить, каким стрессом это будет для учеников  

- рассказал советник по вопросам начального образования организации Save the Children Philippines Ксерсес Кастро.

Данные министерства образования свидетельствуют, что тысячи школ, где в целом училось 3,6 миллиона учеников приостановили занятия из-за жары. Ученики и учителя также обеспокоены трудностями дистанционного преподавания и обучения, особенно в бедных районах, где может не быть доступа к качественной интернет-связи.

Дополнение

Отмечается, что дети особенно уязвимы к болезням, связанным с жарой, в частности головокружение, рвота и потери сознания. Кроме того, от жары страдают и учителя старшего возраста, ведь это может привести к повышению давления.

Студенты, посещающие очные занятия в столице Маниле, прибегают к портативным вентиляторам и тетрадям, чтобы хоть немного уменьшить температуру.

Напомним

Несмотря на жару, в Бангладеше решили возобновить занятия в школах, поскольку учителя беспокоятся о подготовке учеников к экзаменам в конце года.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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