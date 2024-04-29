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Зачинені через спеку школи у Бангладеш вирішили відкрити на тлі занепокоєння щодо підготовки до іспитів

Зачинені через спеку школи у Бангладеш вирішили відкрити на тлі занепокоєння щодо підготовки до іспитів

Київ • УНН

 • 17650 перегляди

Школи в Бангладеш знову відкрилися в неділю, попри триваючу спеку і температуру, яка, як очікується, підніметься вище 40°C.

Закриті на подовжені канікули через свята та спеку школи в Бангладеш знову відкрилися в неділю, попри те, що хвиля тепла продовжує охоплювати південноазіатську країну, і очікується, що найближчими днями температура підніметься вище за 40 градусів за Цельсієм, за даними департаменту погоди, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Школи, які були закриті минулого тижня, знову відкрилися першого дня тижня в Бангладеш, попри те, що останнє 72-годинне попередження про спеку було продовжено до 30 квітня.

Через нещодавні свята з нагоди Рамадану та Ід аль-Фітра учні отримали продовжені канікули, у тому числі через сильну спеку, що змусило школи непокоїтися про підготовку учнів до іспитів наприкінці року.

"Наша академічна діяльність утруднена через цю тривалу перерву, включаючи свята Рамадан та Ід. Це час академічних занять для випускних іспитів наприкінці року", - сказала Reuters Television Борналі Хоссейн, директор школи для дівчаток Мехеруннесу.

"Ми зробимо все можливе, щоб надолужити втрачене, допоки уряд не видасть наступну директиву", - вказала вона.

У міністерстві освіти заявили, що щоденні збори не будуть проводитися до подальшого повідомлення, а частина класних занять, що проводяться за межами класної кімнати та піддаються сонячному світлу, буде обмежена.

Проте батьки, як і раніше, турбуються про здоров'я своїх дітей. "Погода нестерпна. Що буде, якщо моя дочка захворіє?" - запитала Сумана Ахмед, мати шестирічної дитини.

Учені кажуть, що зміна клімату сприяє більш частим, сильним та тривалим хвилям спеки у літні місяці.

Влада закликає жителів залишатися вдома та пити воду.

Раптовий снігопад обрушився на Центральну Європу та Балкани після весняної спеки18.04.24, 13:16 • 29943 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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