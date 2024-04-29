Закрытые из-за жары школы в Бангладеш решили открыть на фоне беспокойства по поводу подготовки к экзаменам

Закрытые на продлённые каникулы из-за праздников и жары школы в Бангладеш снова открылись в воскресенье, несмотря на то, что волна тепла продолжает охватывать южноазиатскую страну, и ожидается, что в ближайшие дни температура поднимется выше 40 градусов по Цельсию, по данным департамента погоды, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Школы, которые были закрыты на прошлой неделе, снова открылись в первый день недели в Бангладеш, несмотря на то, что последнее 72-часовое предупреждение о жаре было продлено до 30 апреля.

Из-за недавних праздников по случаю Рамадана и Ид аль-Фитра ученики получили продлённые каникулы, в том числе из-за сильной жары, что заставило школы беспокоиться о подготовке учеников к экзаменам в конце учебного года.

"Наша академическая деятельность затруднена из-за этого длительного перерыва, включая праздники Рамадан и Ид. Это время академических занятий для выпускных экзаменов в конце года", - сказала Reuters Television Борнали Хоссейн, директор школы для девочек Мехеруннеса.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наверстать упущенное, пока правительство не выдаст следующую директиву", - указала она.

В министерстве образования заявили, что ежедневные собрания не будут проводиться до дальнейшего уведомления, а часть классных занятий, проводимых за пределами классной комнаты и подвергающихся солнечному свету, будет ограничена.

Однако родители по-прежнему беспокоятся о здоровье своих детей. "Погода невыносимая. Что будет, если моя дочь заболеет?" - спросила Сумана Ахмед, мать шестилетнего ребенка.

Ученые говорят, что изменение климата способствует более частым, сильным и длительным волнам жары в летние месяцы.

Власти призывают жителей оставаться дома и пить воду.

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