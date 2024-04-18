Внезапный снегопад обрушился на Центральную Европу и Балканы после весенней жары

В Центральной Европе и на Балканах выпал снег. Ранее жители этих странах столкнулись с необычно жаркой ранней весной, когда температура воздуха достигала 30°C. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

Со вторника в некоторых районах Австрии идет снег, хотя еще в выходные температура воздуха превышала 30°C. Снег выпал, в частности, на горном перевале Паксаттель в Каринтии. Произошло несколько аварий, на многих дорогах от водителей требуют надевать цепи против скольжения. В экстренных службах опасаются, что нагруженные снегом деревья упадут на дороги и линии электропередач.

Снег также выпал в Хорватском Загорье. Снег с дождем шел местами по всей стране. Жители надеются избежать заморозков, которые могут повредить фруктовым деревьям, цветущим сейчас.

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После двух дней жары температура воздуха в Румынии резко упала почти на 20°C. В город Клуж-Напока на северо-западе страны пришла настоящая зима. Если во вторник столбики термометров показывали 25°C, то в среду - уже 4°C.

Снегом покрылись и горные районы Боснии и Герцеговины, а также столица страны Сараево. При этом ранее температура здесь достигала почти 30°C, что нехарактерно для весны на Балканах.

Напомним

Климатологи считают, что подобные погодные контрасты усиливаются из-за глобального потепления. При этом, хотя по выводам Всемирной метеорологической организации, 2023 год был самым теплым с начала мировых измерений, 2024 год может быть еще теплее.

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