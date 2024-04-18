Внезапный снегопад обрушился на Центральную Европу и Балканы после весенней жары

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  137106 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  174700 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  174972 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  152648 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  115479 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127254 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138628 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137640 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124149 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103661 просмотра

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Внезапный снегопад обрушился на Центральную Европу и Балканы после весенней жары

После чрезвычайно жаркой ранней весны, когда температура достигала 30°C, в некоторых частях Центральной Европы и Балкан, включая Австрию, Хорватию, Румынию, Боснию и Герцеговину и Сараево, выпал снег.

Новости Мира •   •  8394 просмотра
Внезапный снегопад обрушился на Центральную Европу и Балканы после весенней жары

Донецкая область: россияне утром ударили из авиации по Очеретино, убили мужчину, в другой громаде есть раненая

56-летний мужчина погиб и 74-летняя женщина получила ранения в результате российских обстрелов Донецкой области, а еще двое мужчин погибли от предыдущих обстрелов 15 апреля.

Война •   •  10174 просмотра
Донецкая область: россияне утром ударили из авиации по Очеретино, убили мужчину, в другой громаде есть раненая

ГУР опубликовало перечень уничтоженных целей в Джанкое: 4 ЗРК, 3 РЛС, "Фундамент-М" и пункт управления средствами ПВО

17 апреля во время атаки на военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму Украина уничтожила 4 зенитно-ракетных комплекса С-400, 3 радиолокационные станции, центр управления ПВО и аппарат наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Война •   •  10941 просмотра
ГУР опубликовало перечень уничтоженных целей в Джанкое: 4 ЗРК, 3 РЛС, "Фундамент-М" и пункт управления средствами ПВО

Президент Польши Дуда провел частную встречу с Трампом в Нью-Йорке

Президент Польши Анджей Дуда встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время 2,5-часовой дружеской встречи в Нью-Йорке, обсудив польско-американские отношения и оборонные расходы НАТО.

политика •   •  9716 просмотра
Президент Польши Дуда провел частную встречу с Трампом в Нью-Йорке

Первые поставки боеприпасов Украине по чешской инициативе могут быть уже в июне - Фиала

Украина может получить первые партии боеприпасов в рамках чешской инициативы по поставкам боеприпасов уже в июне, причем контракты подписаны на около 500 000 крупнокалиберных боеприпасов.

Война •   •  11278 просмотра
Первые поставки боеприпасов Украине по чешской инициативе могут быть уже в июне - Фиала

В калужской области рф нашли обломки неизвестного беспилотника

В калужской области россии были найдены обломки неустановленного БПЛА, на месте происшествия работают российские следователи. Предварительно информации о пострадавших или повреждениях в регионе нет.

Война •   •  9066 просмотра
В калужской области рф нашли обломки неизвестного беспилотника

Для Украины противовоздушная оборона является "вопросом жизни и смерти" - Кулеба

Украине срочно нужны дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T для защиты от российского террора и защиты украинцев от российских ракет и беспилотников.

Война •   •  10460 просмотра
Для Украины противовоздушная оборона является "вопросом жизни и смерти" - Кулеба

Кулеба переговорил с Блинкеном о дополнительных Patriot и ракетах для Украины: говорит, госсекретарь способствует

Министр иностранных дел Украины встретился с Блинкеном, чтобы обсудить насущную потребность в дополнительной военной помощи со стороны США, а также системы противовоздушной обороны "Патриот" и ракеты.

Война •   •  10053 просмотра
Кулеба переговорил с Блинкеном о дополнительных Patriot и ракетах для Украины: говорит, госсекретарь способствует

Microsoft зафиксировала первые попытки российских хакеров повлиять на выборы в США

За последние 45 дней российские кибергруппы активизировали усилия по распространению дезинформации и противоречивого контента, направленного на влияние на предстоящие президентские выборы в США, сообщает компания Microsoft.

Новости Мира •   •  7649 просмотра
Microsoft зафиксировала первые попытки российских хакеров повлиять на выборы в США

Задержан водитель школьного автобуса, который возил оккупантов на ротацию из Харьковщины в белгород

59-летний водитель школьного автобуса из Харьковской области сотрудничал с российскими оккупантами, перевозя их войска и оружие на перекрашенном школьном автобусе между линией фронта и российским белгородом.

Война •   •  8972 просмотра
Задержан водитель школьного автобуса, который возил оккупантов на ротацию из Харьковщины в белгород