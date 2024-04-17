Экстремальные погодные условия названы главной угрозой для продовольственной безопасности ЕС в отчете Еврокомиссии

Эксперты назвали экстремальные погодные условия основным вызовом для поставок продовольствия в Европе в оценке продовольственной безопасности ЕС, опубликованной Европейской Комиссией. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euractiv.

Детали

Отчет основывается на выводах экспертов, среди которых представители стран-членов ЕС, регионов и различных групп заинтересованных сторон по всей продовольственной цепи ЕС.

Результаты предыдущего исследования, проведенного во второй половине 2023 года, осветили экстремальные погодные явления, зависимость от импорта, транспортные препятствия, волатильность рынка и высокие производственные затраты как основные проблемы, вызывающие беспокойство относительно продовольственной безопасности.

Эта последняя оценка показывает, что подобные опасения сохранились и в 2024 году.

Однако на этот раз респонденты, работающие в национальных государственных администрациях стран ЕС, выразили больше беспокойства относительно экстремальных погодных явлений, высоких производственных затрат и цен на сырьевые товары.

В свою очередь, представители отрасли подчеркнули общий риск, связанный с неблагоприятными погодными условиями для производства продуктов питания, и отметили вызовы, связанные с транспортом, особенно когда засуха влияет на возможности использования внутренних водных путей из-за низкого уровня воды.

В то же время в отчете подчеркивается стабилизация продовольственной инфляции ниже 5% в начале 2024 года и указывается на незначительное снижение розничных цен на продукты питания.

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