рф берет в заложники систему международной продовольственной безопасности - глава МИД Болгарии

Министр иностранных дел Болгарии Стефан Димитров заявил, что Россия дестабилизирует другие страны, препятствует свободе навигации и берет в заложники систему международной продовольственной безопасности. Об этом он сказал во время второй Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Софии, передает корреспондент УНН.

Агрессия России заставила нас взглянуть на новое измерение безопасности. Негативное влияние войны России против Украины генерирует новые риски на национальном и международном уровне. Их неосторожные действия в Черноморском бассейне и пренебрежение международным законодательством обнажает наши уязвимые стороны - сказал Димитров.

Он отметил, что россия превращает в оружие свои торговые и экономические связи.

россия дестабилизирует другие страны и препятствует свободе навигации и берет в заложники систему международной продовольственной безопасности - заявил Димитров.

Дополнение

Вторая Черноморская конференция по безопасности Международной Крымской платформы стартовала в болгарской столице Софии. Участники проанализируют влияние российской агрессии на ситуацию с безопасностью в Черноморско-Азовском регионе и за его пределами, обсудят стратегии реагирования на существующие угрозы и будущее региональной безопасности.