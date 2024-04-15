Циклон и холодный воздух с Балтийского моря и Скандинавии принесут нестабильную погоду с дождями и заморозками - синоптик

Из-за циклонической активности и атмосферных фронтов в Украине на ближайшей неделе будет наблюдаться неустойчивая погода с осадками, особенно в западных и северных областях - с холодным воздухом из Балтийского моря и Скандинавии и возможными заморозками, тогда как в юго-восточных регионах будет аномально тепло. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич изданию Метеопрог, пишет УНН.

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По прогнозу синоптика, в течение следующих семи дней погодные условия ожидаются неустойчивыми, с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления, а также дождями в сопровождении гроз и порывистым ветром.

"В результате изменения синоптических процессов над большей частью Европы, погода в нашей стране прогнозируется более неустойчивой и влажной по сравнению с первой половиной месяца. Циклоническая деятельность и активизация атмосферных фронтов на фоне пониженного давления приведет к выпадению дождей, особенно в западных и северных областях", - сообщил Кибальчич.

По словам синоптика, температура воздуха распределится по стране крайне неравномерно.

"Юго-восточные регионы продолжат находиться в аномально теплой воздушной массе, тогда как на западные и северо-западные области Украины распространится достаточно холодный воздух со стороны Балтийского моря и Скандинавского полуострова. Поэтому во второй половине недели здесь не исключены заморозки как на поверхности почвы, так и местами в воздухе", - указал Кибальчич.

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