Циклон и холодный воздух с Балтийского моря и Скандинавии принесут нестабильную погоду с дождями и заморозками - синоптик

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Из-за циклонической активности и атмосферных фронтов в Украине будет наблюдаться неустойчивая погода с осадками, особенно в западных и северных областях, тогда как юго-восточные регионы будут оставаться аномально теплыми, а западные/северо-западные - с холодным воздухом и возможными заморозками.
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Россия берет в заложники международную систему продовольственной безопасности, препятствуя свободе судоходства и дестабилизируя другие страны, заявил министр иностранных дел Болгарии Стефан Димитров.
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47-летнего жителя Черкасс задержали за сбор и распространение информации о расположении радиолокационных станций ПВО в Черкасской и Одесской областях.
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