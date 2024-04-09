Десять месяцев подряд наблюдаются рекордно высокие температуры во всем мире - исследователи ЕС

Март стал десятым месяцем подряд с рекордно высокими глобальными температурами, согласно данным службы мониторинга климата ЕС C3S, опубликованным во вторник вечером, пишет NTB, передает УНН.

Детали

Данные показывают продолжение тенденции, которая характеризовала большую часть 2023 года: рекордная жара на больших частях света.

По подсчетам исследователей, март стал десятым месяцем подряд с рекордно высокой средней глобальной температурой за соответствующий месяц.

Средняя температура в 14,14 градуса на 0,1 градуса выше предыдущего мартовского рекорда 2016 года.

В море измерения были, возможно, еще более экстремальными. Рассчитанная среднемесячная температура поверхности Мирового океана оказалась самой высокой за всю историю.

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