Проклятие для местных: почему Минэкологии призывают уволить "временное" руководство Тузловских лиманов

Национальный парк "Тузловские лиманы", объединяющий 13 лиманов в Одесской области вдоль побережья между Дунаем и Днестром, - уникальное место природы и один из крупнейших миграционных путей птиц. Однако соседство с парком оказалось не таким радостным, и даже изнурительным для местных жителей. Причина тому - "временное" руководство от Минэкологии, которое руководит парком уже 10 лет и постоянно воюет с людьми. Об этом рассказывают местные жители, передает УНН.

Глава Лиманской территориальной громады, граничащей с нацпарком, Василий Резниченко говорит, что неоднократно обращался в Минэкологии с просьбой направить к ним рабочую группу, чтобы чиновники услышали проблемы простых жителей, связанные с деятельностью нацпарка.

"Я неоднократно предлагал всему руководству и в частности Минэкологии - чтобы они отправили рабочую группу и пообщались с жителями общины, услышали наше мнение. Не о национальном парке, а о его руководстве. Это многолетняя война - уже все устали от этого - постоянные суды, постоянные споры, столкновения", - говорит председатель громады.

Резниченко уточнил, что главное "яблоко раздора" - это земли, которыми издавна владели местные, но теперь их отбирает руководство нацпарка.

"Людям, которые проживают здесь не одно поколение, запрещают обрабатывать земельные паи, потому что они, как оказалось, вошли в состав нацпарка. Это при том, что люди имеют государственный акт на эти земельные участки. Люди за нацпарк, но против нынешнего руководства, которое в статусе "временного" стало уже неизменным. Уже 10 лет нацпарком руководят Ирина Выхристюк и Иван Русев. Почему министерство не проведет открытый конкурс?" - риторически спрашивает Резниченко и добавляет, что наверняка в министерстве эти кандидатуры кто-то лоббирует.

Он отмечает, что смена руководства "Тузловских лиманов" - это общая позиция трех общин: Дивизионской, Лиманской и Тузловской, но министерство годами не слышит.

Местные рассказывают, что нацпарк давно не проверяли, а случаи там случаются ужасные.

"Были прецеденты когда шакалы развелись, находили останки женщины, которую шакалы не доели - никакого влияния нет...", - рассказывают они.

Жалуются местные и на предпринимательскую деятельность руководства нацпарка, которые установили шлагбаумы и собирали по 50 грн с посетителей. Правда, это было до 2022 года, война вынужденно такой бизнес остановила. Как и, вероятно, остановила вылов кефали, квоту на которую получило также руководство нацпарка вместо местных жителей.

С 2017 года нацпарком "Тузловские лиманы" руководит Ирина Выхристюк в статусе временно исполняющей обязанности. Она заменила на этой должности Ивана Русева, у которого работала заместителем. Поэтому, уже 7 лет она исполняет обязанности, а Минэкологии никак не может провести конкурс на эту должность, и наконец назначить полноценно руководителя.

В последней своей декларации за 2023 год и.о. директора Выхристюк отмечает, что не имеет ни недвижимости, ни авто - ничего, кроме единственной зарплаты в почти 305 тыс. грн в год. Хотя вряд ли такая информация об отсутствии жилья может соответствовать действительности. Также известно, что в 2012 году она безуспешно баллотировалась в Верховную Раду от блока "Наша Украина - Народная Самооборона". С этим, вероятно, и связаны ее критические сообщения в Facebook не только в отношении экс-регионалов, но и партии "Слуга народа" Президента.

В свою очередь руководство нацпарка жалуется не только на "Слуг народа", но и местных предпринимателей и военных, которые якобы мешают водообмену лиманов.