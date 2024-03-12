Проклятие для местных: почему Минэкологии призывают уволить "временное" руководство Тузловских лиманов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  125682 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  122735 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114312 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114341 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

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Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105308 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

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8 марта 2024, 12:44  •  189063 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

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Проклятие для местных: почему Минэкологии призывают уволить "временное" руководство Тузловских лиманов

Национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области уже 10 лет управляется одним и тем же временным директором, что приводит к конфликтам с местными жителями, которые обвиняют руководство в незаконном изъятии их земель и предпринимательской деятельности, пренебрегая при этом содержанием и сохранением парка.

Общество •   •  10101 просмотра
Проклятие для местных: почему Минэкологии призывают уволить "временное" руководство Тузловских лиманов

МКИП: никаких юридических препятствий для спасения костела Святого Николая пока нет

В Министерстве культуры и информационной политики заявляют, что нет никаких юридических препятствий для проведения реставрации костела Св. Николая в Киеве.

Культура •   •  8066 просмотра
МКИП: никаких юридических препятствий для спасения костела Святого Николая пока нет

От россиян пытаются скрыть победу Украины на "Оскаре" - Центр стратегических коммуникаций

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар" за лучший полнометражный документальный фильм, но российские федеральные каналы и большинство прокремлевских блогеров проигнорировали или подвергли цензуре эту победу.

Война •   •  10933 просмотра
От россиян пытаются скрыть победу Украины на "Оскаре" - Центр стратегических коммуникаций

Снег и гололедица: в Киеве предупредили об ухудшении погодных условий

Киев предупредили об ухудшении погодных условий, ожидается снег и гололед на дорогах до утра 13 марта, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

Киев •   •  10742 просмотра
Снег и гололедица: в Киеве предупредили об ухудшении погодных условий

Больше фруктов и меньше сахара: школьники Одесской области дегустируют новое меню

По инициативе первой леди Елены Зеленской в Одесской области внедряется реформа школьного питания, которая предусматривает уменьшение количества сахара и соли, увеличение количества цельнозерновых продуктов, свежих овощей, фруктов и рыбы в рационе детей.

Общество •   •  9982 просмотра
Больше фруктов и меньше сахара: школьники Одесской области дегустируют новое меню

Самая большая телеаудитория с 2020 года: церемонию "Оскар" посмотрели 19,5 миллиона зрителей

Трансляция вручения "Оскара" собрала 19,5 миллионов зрителей, что является самой большой телеаудиторией с 2020 года. Фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получил 7 наград, в том числе за лучший фильм, а украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" стал лучшим документальным фильмом.

Культура •   •  8808 просмотра
Самая большая телеаудитория с 2020 года: церемонию "Оскар" посмотрели 19,5 миллиона зрителей

Nord Stream подала в суд на страховщиков, чтобы возместить убытки от взрывов на газопроводах - Financial Times

Nord Stream судится со страховщиками на сумму около 400 миллионов евро за отказ покрывать взрывы, которые повредили газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Экономика •   •  10181 просмотра
Nord Stream подала в суд на страховщиков, чтобы возместить убытки от взрывов на газопроводах - Financial Times

В Польше готовят закон о национальной обороне и планируют обустройство бомбоубежищ

Польша готовит закон о национальной обороне и планирует построить бомбоубежища в преддверии возможного нападения россии.

Война •   •  12950 просмотра
В Польше готовят закон о национальной обороне и планируют обустройство бомбоубежищ

Таможенники помешали попытке незаконного импорта на сумму более 3 млн гривен

Гражданин Украины пытался незаконно ввезти из Италии товары на сумму 3,3 млн грн, в частности одежду, косметику, усилители, вино, табачные изделия и лекарства, оборот которых ограничен, которые были изъяты таможенниками в пункте пропуска "Порубное-Сирет".

Криминал и ЧП •   •  10616 просмотра
Таможенники помешали попытке незаконного импорта на сумму более 3 млн гривен

Смертельная авиакатастрофа российского Ил-76 под Иваново: в сети появились фото

Российский военный транспортный самолет Ил-76 разбился под Иваново во время взлета, все 16 человек, находившихся на борту, погибли из-за возгорания двигателя, вызванного технической неисправностью.

Война •   •  12146 просмотра
Смертельная авиакатастрофа российского Ил-76 под Иваново: в сети появились фото