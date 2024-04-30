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На Філіппінах через аномальну спеку закрили тисячі шкіл

На Філіппінах через аномальну спеку закрили тисячі шкіл

Київ • УНН

 • 24587 перегляди

На Філіппінах заняття в усіх школах призупинено через сильну спеку, температура якої сягає 50 градусів за Цельсієм, що посилюється кліматичним явищем Ель-Ніньо.

На Філіппінах через аномальну спеку місцева влада призупинила заняття в усіх школах. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.   

Деталі 

У різних регіонах Філіппін температура повітря досягала 50 градусів за Цельсієм, оскільки кліматичне явище Ель-Ніньо посилює спеку, яка накриває країну у період із березня по травень.

У травні ми очікуємо більше припинень занять через спеку. Середня температура повітря перевищує 52 градуси за Цельсієм, тож можна собі уявити, яким стресом це буде для учнів  

- розповів радник з питань початкової освіти організації Save the Children Philippines Ксерсес Кастро.

Дані міністерства освіти свідчать, що тисячі шкіл, де загалом навчалось 3,6 мільйона учнів призупинили заняття через спеку. Учні та вчителі також занепокоєні труднощами дистанційного викладання та навчання, особливо у бідних районах, де може не бути доступу до якісного інтернет-зв’язку.

Доповнення

Зазначається, що діти особливо вразливі до хвороб, пов’язаних із спекою, зокрема запаморочення, блювота та втрати свідомості. Окрім того, від спеки страждають і вчителі старшого віку, адже це може призвести до підвищення тиску.

Студенти, які відвідують очні заняття в столиці Манілі, вдаються до портативних вентиляторів і зошитів, аби хоч трохи зменшити температуру.

Нагадаємо

Попри спеку, у Бангладеші вирішили відновити заняття в школах, оскільки вчителі непокояться  про підготовку учнів до іспитів наприкінці року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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