Во Вьетнаме самая длительная жара за 30 лет, в водохранилищах погибли сотни тысяч рыб

Вьетнам сообщает о рекордной жаре, при этом испарения из озер привели к гибели тысяч рыб. На фотографиях AFP видно, как жители пытаются извлечь мертвую рыбу из воды, передвигаясь на лодках через водохранилище площадью более 120 гектаров, передает УНН.

Детали

Значительные части Юго-Восточной Азии сейчас охвачены сильной волной жары. Отмечается, что в Южном Вьетнаме, в метрополии Хошимин зафиксирована самая длинная волна жары за последние 30 лет. По данным метеорологов, с начала года суточная температура почти всегда превышала 35 градусов. В некоторых регионах недавно была зафиксирована температура около 40 градусов.

Несмотря на отчаянные усилия местных фермеров, жара привела к тому, что вода в водохранилище упала очень низко, при этом рыба уже не могла выжить. Spiegel сообщает о сотнях гектаров водохранилища, которые пытаются пересечь фермеры, - на лодках или вброд по воде. AFP ссылается на оценки, согласно которым могло погибнуть до 200 тонн рыбы.

"Вся рыба в водохранилище Song May погибла из-за нехватки воды. Из-за вони за последние десять дней наша жизнь перевернулась с ног на голову, - рассказал AFP местный житель по имени Нгиа.

Справочно

Юго-Восточная Азия уже несколько недель борется с высокими температурами. В Индии температура достигла 43°C. Таиланд и Бангладеш сообщают о рекордной жаре. В то же время в Кении проливные дожди и оползни унесли жизни почти 200 человек.

Напомним,

УНН сообщал, что согласно выводам Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год стал самым теплым с начала мировых измерений. Научные специалисты считают, что 2024 год будет еще теплее.

На Филиппинах занятия во всех школах приостановлены из-за сильной жары, температура которой достигает 50 градусов по Цельсию, что усиливается климатическим явлением Эль-Ниньо.