Аномальна спека в Туреччині та повінь на півночі Іспанії: Європа потерпає від негоди
Київ • УНН
Європейські країни переживають екстремальні погодні умови: Туреччина страждає від аномальної спеки, що на 8-12 градусів перевищує середню температуру, а Іспанія бореться з проливними дощами та повенями.
Країни Європи потерпають від негоди, подекуди, як в Туреччині, скаржаться на аномальну спеку, що на 8-12 градусів перевищує середню температуру для сезону. А дехто, наприклад Іспанія, потерпає від злив. Про це пише Euronews, передає УНН.
Деталі
Зокрема, в Туреччині фіксують незвично високі температури, навіть для літнього сезону. Західне та південне узбережжя країни вже тиждень потерпають від аномальної спеки, а температура досі зростає.
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Очікується, що аномальна спека найсильніше вдарить по Егейському та Середземноморському регіонах. Фахівці побоюються лісових пожеж.
Зокрема, в Анталії навіть зайнялося курортне селище Олімпос. Більшість дерев'яних будинків згоріло протягом кількох годин.
Крім того, від спеки потерпають і мешканці Кіпру. Там через пожежу в районі Пафосу евакуювали мешканців трьох найближчих сіл.
Президент Республіки Кіпр навіть звернувся до короля Йорданії з проханням допомогти в гасінні пожежі. Своєю чергою, глава йорданської держави наказав направити на Кіпр додаткові літаки. Також очікується прибуття двох літаків із Греції.
Доповнення
Натомість в Іспанії вирує інша негода - країна потерпає від тривалих дощів. Напередодні у її північно-західних районах за одну годину випала рекордна кількість опадів, найбільше постраждали муніципалітети Каласпарра та Альтіплано.
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У виданні додали, що фермери Каласпарри вже оцінюють збитки, завдані посівам. Найбільше постраждали плоди пізнього терміну дозрівання. Крім того, значних збитків завдано також інфраструктурі.
Також через повінь, на іспанському острові Мальорка призупинив роботу аеропорт Пальми. Пасажирам рекомендують проконсультуватися з авіакомпанією перш ніж їхати в аеропорт.
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