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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Сильна спека і повінь обрушилися на Китай

Київ • УНН

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У багатьох регіонах Китаю спостерігаються екстремальні погодні умови: у північних районах оголошено попередження про високу температуру, а в південних провінціях - про сильні повені через зливи.

Сильна спека і повінь обрушилися на Китай

Національний метеорологічний центр Китаю в неділю випустив попередження про високі температури, у багатьох регіонах країни спостерігається виснажлива спека, тоді як багато південних провінцій випустили серйозні попередження про повені через зливи, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Очікується, що інтенсивність високих температур знизиться на півночі Китаю та в регіонах між Хуанхе та Хуайхе, повідомили у центрі.

Центр прогнозував максимальну температуру 37-39 градусів за Цельсієм у деяких частинах Сіньцзяну, Внутрішньої Монголії та Хенані в неділю.

У Пекіні оголошено друге за потужністю попередження про спеку, а влада заявила, що очікує, що температура в понеділок і вівторок перевищить 37 градусів, повідомляє Beijing Daily, що підтримується державою.

Північно-східна китайська провінція Ляонін також повідомила, що найближчими двома днями температура в деяких районах досягне 40-42 градусів, повідомило державне телебачення Китаю CCTV.

Тим часом сильні дощі обрушувалися на південний схід провінції Фуцзянь протягом семи днів і, як очікується, продовжаться, при цьому рівень води в деяких річках перевищив критичний рівень. Влада спустила воду з кількох водойм, повідомила телекомпанія.

Влада регіону Гуансі заявила, що рівень води в деяких місцевих річках перевищив критичний рівень і що внаслідок повені в південному місті Гуйлінь загинув студент, повідомляє CCTV.

Аномальна спека в Туреччині та повінь на півночі Іспанії: Європа потерпає від негоди 12.06.24, 16:34 • 15269 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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