Сильна спека і повінь обрушилися на Китай
Київ • УНН
У багатьох регіонах Китаю спостерігаються екстремальні погодні умови: у північних районах оголошено попередження про високу температуру, а в південних провінціях - про сильні повені через зливи.
Національний метеорологічний центр Китаю в неділю випустив попередження про високі температури, у багатьох регіонах країни спостерігається виснажлива спека, тоді як багато південних провінцій випустили серйозні попередження про повені через зливи, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Очікується, що інтенсивність високих температур знизиться на півночі Китаю та в регіонах між Хуанхе та Хуайхе, повідомили у центрі.
Центр прогнозував максимальну температуру 37-39 градусів за Цельсієм у деяких частинах Сіньцзяну, Внутрішньої Монголії та Хенані в неділю.
У Пекіні оголошено друге за потужністю попередження про спеку, а влада заявила, що очікує, що температура в понеділок і вівторок перевищить 37 градусів, повідомляє Beijing Daily, що підтримується державою.
Північно-східна китайська провінція Ляонін також повідомила, що найближчими двома днями температура в деяких районах досягне 40-42 градусів, повідомило державне телебачення Китаю CCTV.
Тим часом сильні дощі обрушувалися на південний схід провінції Фуцзянь протягом семи днів і, як очікується, продовжаться, при цьому рівень води в деяких річках перевищив критичний рівень. Влада спустила воду з кількох водойм, повідомила телекомпанія.
Влада регіону Гуансі заявила, що рівень води в деяких місцевих річках перевищив критичний рівень і що внаслідок повені в південному місті Гуйлінь загинув студент, повідомляє CCTV.
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