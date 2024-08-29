Доповідь ООН попереджає про погіршення запасів прісної води в усьому світі
Київ • УНН
Доповідь ООН попереджає про погіршення стану водних екосистем. Відсутність даних у країнах з населенням 3,7 млрд ускладнює оцінку проблеми та прийняття управлінських рішень щодо водних ресурсів.
У доповіді ООН попереджають, що стан більшості водних екосистем світу погіршується. При цьому, масштаби проблеми важко оцінити через відсутність показників у країнах, де проживає 3,7 мільярда людей.
Пише УНН з посиланням на Radio France internationale.
Деталі
Стан прісної води продовжує погіршуватися в усьому світі.
За даними ООН, внаслідок відсутності індикаторів і "низького рівня моніторингу" "до 2030 року більше половини людства житиме в країнах, які не мають достатніх даних для підтримки управлінських рішень, пов'язаних із боротьбою з посухою, повенями, впливом стічних вод, використаних вода і сільськогосподарські стоки".
У звіті вказують, що оцінити масштаб проблеми складно через відсутність даних про країни, населення яких становить 3,7 мільярда людей.
На найбідніші країни припадає менше трьох відсотків загального обсягу даних про якість води,
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