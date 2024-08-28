Посуха в Італії загрожує виробництву оливкової олії - ЗМІ

Цього року в Італії виробництво оливкової олії, одного з основних інгредієнтів середземноморської кухні, постраждає від тяжких наслідків дефіциту води, повідомляє Euronews, пише УНН.

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"На південноіталійський регіон Апулія припадає близько 50% національного виробництва оливкової олії, і посуха відчувається особливо гостро", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року скудність опадів серйозно вплинула на врожай оливок, який зберуть у листопаді. "Він явно буде гіршим, ніж минулого року", - вказується у повідомленні.

"Цього року оливки погано вродили, їх набагато менше, ніж минулого року, тому що у нас був водяний дефіцит, який ми відчували протягом декількох років, а потім у нас було два жахливі дні під час цвітіння, коли кілька сортів не зав'язалися. Цього року у нас на 50%-80% менше оливок на деревах", - розповів управитель сільськогосподарською компанією П'єтро Леоне з провінції Фоджа.

Вказано, що гребля Капаччо, біля міста Фоджа, практично порожня, у ній всього 2,5 млн кубометрів води, тоді як зазвичай вона містила до 17 млн кубометрів. "Але й та вода, що є, збереглася ще з минулої зими. Цього року гребля практично не наповнилася. Інші 3 водосховища в провінції Фоджа порожні наполовину", - ідеться у повідомленні.

"Замість 300 млн кубометрів, доступних у 4 водосховищах, у нас була половина, всього 150 млн кубометрів. Таким чином, ми провели половину сезону зрошення в іригаційному окрузі, а потім нам довелося зупинитися, щоб підтримувати 9 місяців автономності питної води", - зазначив Джузеппе Де Філіппо з Національної асоціації меліорації в Апулії.

Повідомляється, що хоча оливковим деревам потрібно менше води, ніж іншим культурам, "температура вище 40 градусів протягом 50 днів поспіль наражає виробництво оливок і, отже, дорогоцінної оливкової олії на великий ризик".

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