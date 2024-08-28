Засуха в Италии угрожает производству оливкового масла - СМИ

В этом году в Италии производство оливкового масла, одного из основных ингредиентов средиземноморской кухни, пострадает от тяжелых последствий дефицита воды, сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

«На южноитальянский регион Апулия приходится около 50% национального производства оливкового масла, и засуха ощущается особенно остро», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году скудность осадков серьезно повлияла на урожай оливок, который соберут в ноябре. «Он явно будет хуже, чем в прошлом году», - указывается в сообщении.

«В этом году оливки плохо уродили, их гораздо меньше, чем в прошлом году, потому что у нас был водяной дефицит, который мы испытывали в течение нескольких лет, а затем у нас было два ужасных дня во время цветения, когда несколько сортов не завязались. В этом году у нас на 50%-80% меньше оливок на деревьях», - рассказал управляющий сельскохозяйственной компанией Пьетро Леоне из провинции Фоджа.

Указано, что плотина Капаччо, возле города Фоджа, практически пуста, в ней всего 2,5 млн кубометров воды, тогда как обычно она содержала до 17 млн кубометров. «Но и та вода, что есть, сохранилась еще с прошлой зимы. В этом году плотина практически не наполнилась. Другие 3 водохранилища в провинции Фоджа пустые наполовину», - говорится в сообщении.

«Вместо 300 млн кубометров, доступных в 4 водохранилищах, у нас была половина, всего 150 млн кубометров. Таким образом, мы провели половину сезона орошения в ирригационном округе, а затем нам пришлось остановиться, чтобы поддерживать 9 месяцев автономности питьевой воды», - отметил Джузеппе Де Филиппо из Национальной ассоциации мелиорации в Апулии.

Сообщается, что хотя оливковым деревьям нужно меньше воды, чем другим культурам, «температура выше 40 градусов в течение 50 дней подряд подвергает производство оливок и, следовательно, драгоценного оливкового масла большому риску».

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