В Европе подорожало оливковое масло: это повлияло на стоимость традиционной еды в Италии и Испании

Детали

Ежемесячные индексы пиццы и паэльи от Bloomberg, которые позволяют подсчитать расходы на ингредиенты для приготовления национальных блюд в Италии и Испании, в сентябре выросли на 8,2% и 20,6% по сравнению с годом ранее. Это значительно выше общей инфляции, которая составила 5,6% в Италии и 3,3% в Испании.

Итальянцы и испанцы, как указано, платили значительно больше за оливковое масло и овощи, хотя цены на муку, моцареллу и морепродукты снижались. В Италии стоимость оливкового масла за год повысилась на 43%, а в Испании - на 67%.

В прошлом году цены выросли примерно вдвое после того, как засуха ударила по урожаю ключевых производителей. На днях Европейская комиссия заявила, что стремительный рост цен на оливковое масло в Европе продлится еще один сезон, что заставит потребителей сократить потребление любимого продукта питания. В Bloomberg добавили, что итальянцы и испанцы, вероятно, откажутся заменять оливковое масло другим вариантом в своих традиционных блюдах.

В Европе производится две трети объемов оливкового масла и там же потребляется его основной объем.

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