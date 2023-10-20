У Європі подорожчала оливкова олія: це вплинуло на вартість традиційної їжі в Італії та Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В Італії та Іспанії ціни на оливкову олію різко зросли, що призвело до збільшення вартості найпопулярніших страв. Про це пише УНН з посилання на Bloomberg.
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Щомісячні індекси піци і паельї від Bloomberg, які дають змогу підрахувати витрати на інгредієнти для приготування національних страв в Італії та Іспанії, у вересні зросли на 8,2% і 20,6% порівняно з роком раніше. Це значно вище за загальну інфляцію, що становила 5,6% в Італії та 3,3% в Іспанії.
Італійці та іспанці, як вказано, платили значно більше за оливкову олію та овочі, хоча ціни на борошно, моцарелу та морепродукти знижувалися. В Італії вартість оливкової олії за рік підвищилася на 43%, а в Іспанії - на 67%.
Минулого року ціни зросли приблизно вдвічі після того, як посуха вдарила по врожаю ключових виробників. Днями Європейська комісія заявила, що стрімке зростання цін на оливкову олію в Європі триватиме ще один сезон, що змусить споживачів скоротити споживання улюбленого продукту харчування. У Bloomberg додали, що італійці та іспанці, ймовірно, відмовляться заміняти оливкову олію іншим варіантом у своїх традиційних стравах.
У Європі виробляється дві третини обсягів оливкової олії і там же споживається її основний обсяг.
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