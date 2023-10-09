Інфляція в Україні сповільнилася до 7,1%. У лідерах з подорожчання - яйця

Деталі

Інфляція на споживчому ринку у вересні порівняно із серпнем цього року становила 0,5%, з початку року - 3,0%. Базова інфляція у вересні порівняно із серпнем 2023 року становила 0,9%, з початку року – 4,2%.

Ціни на продукти та товари

На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої, як повідомляється, знизилися на 0,5%. у річному вимірі - подорожчання на 5,8%. Найбільше за місяць (на 9,7%) подешевшали овочі. На 5,1-0,4% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, рис, соняшникову олію, рибу та продукти з риби. Водночас у вересні на 12,3% подорожчали яйця, на 1,3-0,5% зросли ціни на масло, цукор, м’ясо та м’ясопродукти, сало, хліб, молоко.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися за місяць на 0,7%, що, як пояснюють, пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг і взуття подорожчали у вересні на 7,8%, у т.ч. взуття – на 8,2%, одяг – на 7,6%.

Вартість послуг

Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць зросли на 0,1%, у річному вимірі - підвищення на 13,2%.

Ціни на транспорт зросли на 2,2% у вересні, як повідомляється, в основному через подорожчання палива та мастил на 4,9%. Подорожчання за рік - 6%, зокрема, пального і мастил - на 6,2%. Водночас у вересні на 3,2% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті, хоч у річному вимірі тут подорожчання на 1,7%.

Послуги освіти подорожчали за місяць на 9,9%, а саме: середньої – на 13,9%, вищої – на 11,5%, дошкільної – на 5,4%. За рік послуги освіти зросли в ціні на 12,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я у вересні становило 0,7%. За рік подорожчання у сфері сягнуло 9,9%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.