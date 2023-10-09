Инфляция в Украине замедлилась до 7,1%. В лидерах по подорожанию - яйца

Детали

Инфляция на потребительском рынке в сентябре по сравнению с августом этого года составила 0,5%, с начала года - 3,0%. Базовая инфляция в сентябре по сравнению с августом 2023 года составила 0,9%, с начала года – 4,2%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки, как сообщается, снизились на 0,5%, в годовом измерении - подорожание на 5,8%. Больше всего за месяц (на 9,7%) подешевели овощи. На 5,1-0,4% снизились цены на фрукты, продукты переработки зерновых, рис, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы. В то же время в сентябре на 12,3% подорожали яйца, на 1,3-0,5% выросли цены на масло, сахар, мясо и мясопродукты, сало, хлеб, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились за месяц на 0,7%, что, как поясняют, связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

Одежда и обувь подорожали в сентябре на 7,8%, в т.ч. обувь – на 8,2%, одежда – на 7,6%.

Стоимость услуг

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц выросли на 0,1%, в годовом измерении - повышение на 13,2%.

Цены на транспорт выросли на 2,2% в сентябре, как сообщается, в основном из-за подорожания топлива и масел на 4,9%. Подорожание за год - 6%, в частности, горючего и масел - на 6,2%. В то же время в сентябре на 3,2% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте, хотя в годовом измерении здесь подорожание на 1,7%.

Услуги образования подорожали за месяц на 9,9%, а именно: среднего – на 13,9%, высшего – на 11,5%, дошкольного – на 5,4%. За год услуги образования выросли в цене на 12,7%.

Рост цен в сфере здравоохранения в сентябре составил 0,7%. За год подорожание в сфере достигло 9,9%.

Данные приведены без учета временно оккупированных территорий российской федерацией и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.