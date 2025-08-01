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Трамп збереже 10% мита, але не всім: Білий дім представив новий тарифний план

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент США Дональд Трамп зберіг базову тарифну ставку в 10% для країн з позитивним сальдо торговельного балансу. Для 40 країн з дефіцитом торговельного балансу США встановлено мінімальний тариф 15%, а для Канади мито зросло до 35%.

Трамп збереже 10% мита, але не всім: Білий дім представив новий тарифний план

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп збереже базову тарифну ставку в розмірі 10%, хоча передбачалося, що він може підвищити мінімальний рівень до 15% або вище. Водночас, такі мита будуть не для всіх.  Про це інформує CNN, видання Bloomberg з посиланням на заяву Білого дому, передає УНН.

Деталі

Білий дім оприлюднив свій новий тарифний план лише за кілька годин до встановленого ним самим останнього терміну - 1 серпня.

У рамках історичної тарифної політики президента Дональда Трампа Білий дім оголосив, що "універсальний" тариф на товари, що ввозяться до США, залишиться на рівні 10%, на тому ж рівні, який був запроваджений 2 квітня

- повідомляє CNN.

Зазначається, що ця ставка у 10% застосовуватиметься лише до країн із позитивним сальдо торговельного балансу - країн, у які США експортують більше, ніж імпортують. Це стосується більшості країн, заявив високопосадовець адміністрації.

Ставка 15% стане новим мінімальним тарифом для країн, з якими у США дефіцит торговельного балансу. Товари близько 40 країн обкладатимуться цим новим 15%-вим тарифом. Для багатьох із цих країн цей тариф буде нижчим, ніж "взаємні" тарифи, введені 2 квітня, але для деяких він буде вищим.

Президент Трамп використовує мита як необхідний і потужний інструмент, щоб поставити Америку на перше місце після багатьох років нестійкого торговельного дефіциту, який загрожує нашій економіці та національній безпеці

-  йдеться у заяві Білого дому.

Крім того, Трамп підписав окремий указ, який збільшує мито для Канади з 25% до 35%, причому більш високе мито набуде чинності вже сьогодні, 1 серпня.

У своїй заяві в четвер увечері президент Дональд Трамп сказав, що деякі країни "погодилися або близькі до згоди на значні зобов'язання в галузі торгівлі та безпеки зі Сполученими Штатами", тоді як інші або не брали участі у переговорах із США, або "запропонували умови, які, на мою думку, не усувають достатньо дисбаланс у наших торговельних відносинах або не відповідають достатньою мірою позиції Сполучених Штатів з питань економіки та національної безпеки".

Нові тарифи, оголошені Білим домом:

  • Ангола: 32% проти 15%
    • Бангладеш: 37% проти 20%
      • Боснія та Герцеговина: 35–30 %
        • Ботсвана: 37% проти 15%
          • Бруней: 24-25%
            • Камбоджа: 49% проти 19%
              • Камерун: від 11% до 15%
                • Чад: від 13% до 15%
                  • Кіт-д`Івуар: 21-15%
                    • Демократична Республіка Конго: від 11% до 15%
                      • Екваторіальна Гвінея: від 13% до 15%
                        • Європейський Союз: від 20% до 15% (для більшості товарів)
                          • Фолклендські острови: 41% проти 10%
                            • Фіджі: від 32% до 15%
                              • Гайана: 38% проти 15%
                                • Індія: 26–25 %
                                  • Індонезія: 32% проти 19%
                                    • Ірак: 39% -35%
                                      • Ізраїль: 17-15%
                                        • Японія: від 24% до 15%
                                          • Йорданія: від 20% до 15%
                                            • Казахстан: 27% -25%
                                              • Лаос: 48-40%
                                                • Лесото: 50% до 15%
                                                  • Лівія: 31% проти 30%
                                                    • Лейхтенштейн: 37% проти 15%
                                                      • Мадагаскар: 47% проти 15%
                                                        • Малаві: від 17% до 15%
                                                          • Малайзія: 24%-19%
                                                            • Маврикій: від 40% до 15%
                                                              • Молдова: 31% проти 25%
                                                                • Мозамбік: від 16% до 15%
                                                                  • М'янма: 44-40%
                                                                    • Намібія: від 21% до 15%
                                                                      • Науру: від 30 до 15%
                                                                        • Нігерія: від 14% до 15%
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                                                                            • Пакистан: 29% -19%
                                                                              • Філіппіни: від 17% до 19%
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                                                                                                      Нагадаємо

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                                                                                                      Віта Зеленецька

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                                                                                                      Швейцарія
                                                                                                      Таїланд
                                                                                                      Ірак
                                                                                                      Йорданія
                                                                                                      Індонезія
                                                                                                      Замбія
                                                                                                      Нігерія
                                                                                                      Туніс
                                                                                                      Ботсвана
                                                                                                      Ангола
                                                                                                      М'янма
                                                                                                      Філіппіни
                                                                                                      Північна Македонія
                                                                                                      Дональд Трамп
                                                                                                      Чад
                                                                                                      Індія
                                                                                                      Лівія
                                                                                                      Мозамбік
                                                                                                      Європейський Союз
                                                                                                      Сербія
                                                                                                      Тайвань
                                                                                                      Бангладеш
                                                                                                      Південна Корея
                                                                                                      Канада
                                                                                                      Японія
                                                                                                      Сполучені Штати Америки
                                                                                                      Пакистан
                                                                                                      Демократична Республіка Конго
                                                                                                      Молдова
                                                                                                      Казахстан