Країни, які не мають торгівельної угоди, отримають повідомлення від США до півночі - Білий дім
Київ • УНН
Адміністрація США до опівночі надішле офіційні повідомлення всім країнам без чинної торгівельної угоди або попередніх листів щодо мит. Це стосується умов торгівлі, повідомила речниця Білого дому.
Адміністрація США планує сьогодні до опівночі надіслати офіційні повідомлення всім країнам, які не мають чинної торгівельної угоди або не отримали попередніх листів щодо мит. Про це заявила речниця Білого дому Каролайн Лівітт, передає Reuters, пише УНН.
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