Країни, які не мають торгівельної угоди, отримають повідомлення від США до півночі - Білий дім

Адміністрація США планує сьогодні до опівночі надіслати офіційні повідомлення всім країнам, які не мають чинної торгівельної угоди або не отримали попередніх листів щодо мит. Про це заявила речниця Білого дому Каролайн Лівітт, передає Reuters, пише УНН.

Країни, які не уклали торгівельну угоду або не отримали листа про мита від адміністрації Трампа, отримають інформацію від США щодо умов торгівлі до кінця дня

Торгівельна команда працює цілодобово, щоб намагатися підтримувати листування з якомога більшою кількістю країн, але якщо вони ще не отримали від нас звістки, вони зроблять це у формі листа або розпорядження до опівночі сьогодні ввечері