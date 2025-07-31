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Країни, які не мають торгівельної угоди, отримають повідомлення від США до півночі - Білий дім

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Адміністрація США до опівночі надішле офіційні повідомлення всім країнам без чинної торгівельної угоди або попередніх листів щодо мит. Це стосується умов торгівлі, повідомила речниця Білого дому.

Країни, які не мають торгівельної угоди, отримають повідомлення від США до півночі - Білий дім

Адміністрація США планує сьогодні до опівночі надіслати офіційні повідомлення всім країнам, які не мають чинної торгівельної угоди або не отримали попередніх листів щодо мит. Про це заявила речниця Білого дому Каролайн Лівітт, передає Reuters, пише УНН.

Країни, які не уклали торгівельну угоду або не отримали листа про мита від адміністрації Трампа, отримають інформацію від США щодо умов торгівлі до кінця дня 

- повідомив Білий дім у четвер.

Торгівельна команда працює цілодобово, щоб намагатися підтримувати листування з якомога більшою кількістю країн, але якщо вони ще не отримали від нас звістки, вони зроблять це у формі листа або розпорядження до опівночі сьогодні ввечері 

– сказала Лівітт журналістам у Білому домі.

Трамп уклав торгову угоду з Південною Кореєю з митами у 15% 31.07.25, 04:21 • 4300 переглядiв

Альона Уткіна

ЕкономікаНовини Світу
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Reuters
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