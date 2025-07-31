Трамп уклав торгову угоду з Південною Кореєю з митами у 15%
Київ • УНН
Дональд Трамп оголосив про торговельну угоду зі Південною Кореєю, що передбачає 15% мит на імпорт товарів. Південна Корея інвестує $350 млрд та закупить СПГ на $100 млрд.
Президент Дональд Трамп у середу повідомив, що досяг торговельної угоди з Південною Кореєю. Вона передбачає 15% мит на імпорт товарів із цієї країни. Про це він повідомив у Truth Social, пише УНН.
Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки погодилися на повну і всеосяжну торговельну угоду з Республікою Корея
За словами президента США, угода передбачає, що Південна Корея надасть США 350 млрд доларів для інвестицій і придбає скраплений природний газ (СПГ) та інші енергетичні продукти на суму 100 млрд доларів.
Сеул також погодився інвестувати значну суму грошей. Ця сума буде оголошена протягом наступних двох тижнів, коли президент Південної Кореї Лі Чже Мьон прибуде до Білого дому для проведення двосторонньої зустрічі.
Також домовлено, що Південна Корея буде повністю відкритою для торгівлі зі Сполученими Штатами і що вона прийматиме американські товари, включаючи автомобілі та вантажівки, сільськогосподарську продукцію тощо. Ми домовилися про мито для Південної Кореї у розмірі 15%. Америка не буде обкладатися митом
Доповнення
Президент Трамп мав зустрітеся з торговельною делегацією Південної Кореї для укладення угоди щодо тарифів. Південна Корея прагнула знизити 25% мито, яке має набути чинності 1 серпня.
Доповнення
Тиск на Південну Корею зростає після того, як Японія цього місяця уклала угоду, що знизила погрожувані Трампом тарифи до 15%.
Також повідомляється, що провідні представники південнокорейського бізнесу прибувають до США, щоб підтримати лобіювання угоди щодо тарифів.
За словами офіційних осіб, уряд Південної Кореї веде переговори зі США, пропонуючи комплексну торговельну угоду та співпрацю в промисловості — зокрема у суднобудуванні, виробництві мікросхем і акумуляторів.
На тлі активних останніх зусиль уряду щодо тарифної угоди, південнокорейська компанія Samsung Electronics підписала контракт із Tesla на постачання мікросхем на суму $16,5 мільярда.