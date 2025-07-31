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Трамп зустрінеться з торговельною делегацією Південної Кореї

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Президент Трамп зустрінеться з торговельною делегацією Південної Кореї для укладення угоди щодо тарифів. Південна Корея прагне знизити 25% мито, яке має набути чинності 1 серпня.

Трамп зустрінеться з торговельною делегацією Південної Кореї

Президент Дональд Трамп зустрінеться з торговельною делегацією Південної Кореї, повідомило в четвер Офіс президента Південної Кореї. Високопосадовці з Сеула перебувають у Вашингтоні, щоб укласти термінову угоду щодо тарифів США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Південна Корея наразі перебуває під 25% мит, але вони мають пропозицію щодо його зниження. Мені буде цікаво дізнатися, що саме вони пропонують

- написав Трамп на платформі Truth Social.

В Офісі президента Південної Кореї заявили, що можуть провести пресбрифінг — залежно від результатів зустрічі з Трампом.

Міністр фінансів Південної Кореї Ку Юн-чхоль, міністр промисловості Кім Чжон-кван і міністр торгівлі Йо Хан-ку в середу зустрілися з міністром торгівлі США Говардом Латніком і торговим представником США Джеймісоном Гріром, повідомило міністерство фінансів.

Міністри промисловості та торгівлі перебувають у Вашингтоні з минулого тижня, щоб досягти угоди до 1 серпня — саме тоді, за словами Трампа, повинні набути чинності 25% тарифи проти Південної Кореї — ключового союзника США та провідного експортера мікросхем, автомобілів і сталі.

Доповнення

Тиск на Південну Корею зростає після того, як Японія цього місяця уклала угоду, що знизила погрожувані Трампом тарифи до 15%.

Також повідомляється, що провідні представники південнокорейського бізнесу прибувають до США, щоб підтримати лобіювання угоди щодо тарифів.

За словами офіційних осіб, уряд Південної Кореї веде переговори зі США, пропонуючи комплексну торговельну угоду та співпрацю в промисловості — зокрема у суднобудуванні, виробництві мікросхем і акумуляторів.

На тлі активних останніх зусиль уряду щодо тарифної угоди, південнокорейська компанія Samsung Electronics підписала контракт із Tesla на постачання мікросхем на суму $16,5 мільярда.

Південна Корея та США близькі до підписання торговельної угоди до підвищення мит - Bloomberg25.07.25, 07:49 • 4130 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Truth Social
Tesla
Сеул
Вашингтон
Дональд Трамп
Південна Корея
Японія