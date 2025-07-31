Президент Дональд Трамп встретится с торговой делегацией Южной Кореи, сообщила в четверг администрация президента Южной Кореи. Высокопоставленные чиновники из Сеула находятся в Вашингтоне, чтобы заключить срочное соглашение по тарифам США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Южная Корея в настоящее время находится под 25% пошлин, но у них есть предложение по их снижению. Мне будет интересно узнать, что именно они предлагают - написал Трамп на платформе Truth Social.

В администрации президента Южной Кореи заявили, что могут провести пресс-брифинг — в зависимости от результатов встречи с Трампом.

Министр финансов Южной Кореи Ку Юн-чхоль, министр промышленности Ким Чжон-кван и министр торговли Йо Хан-ку в среду встретились с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, сообщило министерство финансов.

Министры промышленности и торговли находятся в Вашингтоне с прошлой недели, чтобы достичь соглашения до 1 августа — именно тогда, по словам Трампа, должны вступить в силу 25% тарифы против Южной Кореи — ключевого союзника США и ведущего экспортера микросхем, автомобилей и стали.

Дополнение

Давление на Южную Корею растет после того, как Япония в этом месяце заключила соглашение, снизившее угрожаемые Трампом тарифы до 15%.

Также сообщается, что ведущие представители южнокорейского бизнеса прибывают в США, чтобы поддержать лоббирование соглашения по тарифам.

По словам официальных лиц, правительство Южной Кореи ведет переговоры с США, предлагая комплексное торговое соглашение и сотрудничество в промышленности — в частности в судостроении, производстве микросхем и аккумуляторов.

На фоне активных последних усилий правительства по тарифному соглашению, южнокорейская компания Samsung Electronics подписала контракт с Tesla на поставку микросхем на сумму $16,5 миллиарда.

Южная Корея и США близки к подписанию торгового соглашения до повышения пошлин - Bloomberg