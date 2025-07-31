Трамп заключил торговую сделку с Южной Кореей с пошлинами в 15%

Президент Дональд Трамп в среду сообщил, что достиг торгового соглашения с Южной Кореей. Оно предусматривает 15% пошлин на импорт товаров из этой страны. Об этом он сообщил в Truth Social, пишет УНН.

По словам президента США, соглашение предусматривает, что Южная Корея предоставит США 350 млрд долларов для инвестиций и приобретет сжиженный природный газ (СПГ) и другие энергетические продукты на сумму 100 млрд долларов.

Сеул также согласился инвестировать значительную сумму денег. Эта сумма будет объявлена в течение следующих двух недель, когда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён прибудет в Белый дом для проведения двусторонней встречи.

Также достигнута договоренность, что Южная Корея будет полностью открытой для торговли с Соединенными Штатами и что она будет принимать американские товары, включая автомобили и грузовики, сельскохозяйственную продукцию и т.д. Мы договорились о пошлине для Южной Кореи в размере 15%. Америка не будет облагаться пошлиной