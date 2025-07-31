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Трамп заключил торговую сделку с Южной Кореей с пошлинами в 15%

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Дональд Трамп объявил о торговом соглашении с Южной Кореей, предусматривающем 15% пошлин на импорт товаров. Южная Корея инвестирует $350 млрд и закупит СПГ на $100 млрд.

Трамп заключил торговую сделку с Южной Кореей с пошлинами в 15%

Президент Дональд Трамп в среду сообщил, что достиг торгового соглашения с Южной Кореей. Оно предусматривает 15% пошлин на импорт товаров из этой страны. Об этом он сообщил в Truth Social, пишет УНН.

Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея

- говорится в сообщении.

По словам президента США, соглашение предусматривает, что Южная Корея предоставит США 350 млрд долларов для инвестиций и приобретет сжиженный природный газ (СПГ) и другие энергетические продукты на сумму 100 млрд долларов.

Сеул также согласился инвестировать значительную сумму денег. Эта сумма будет объявлена в течение следующих двух недель, когда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён прибудет в Белый дом для проведения двусторонней встречи.

Также достигнута договоренность, что Южная Корея будет полностью открытой для торговли с Соединенными Штатами и что она будет принимать американские товары, включая автомобили и грузовики, сельскохозяйственную продукцию и т.д. Мы договорились о пошлине для Южной Кореи в размере 15%. Америка не будет облагаться пошлиной

- добавил Трамп.

Дополнение

Президент Трамп должен был встретиться с торговой делегацией Южной Кореи для заключения соглашения по тарифам. Южная Корея стремилась снизить 25% пошлину, которая должна вступить в силу 1 августа.

Дополнение

Давление на Южную Корею растет после того, как Япония в этом месяце заключила соглашение, снизившее угрожаемые Трампом тарифы до 15%.

Также сообщается, что ведущие представители южнокорейского бизнеса прибывают в США, чтобы поддержать лоббирование соглашения по тарифам.

По словам официальных лиц, правительство Южной Кореи ведет переговоры с США, предлагая комплексное торговое соглашение и сотрудничество в промышленности — в частности в судостроении, производстве микросхем и аккумуляторов.

На фоне активных последних усилий правительства по тарифному соглашению, южнокорейская компания Samsung Electronics подписала контракт с Tesla на поставку микросхем на сумму $16,5 миллиарда.

Ольга Розгон

Экономикаполитика
Белый дом
Дональд Трамп
Южная Корея
Соединённые Штаты