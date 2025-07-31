Страны, не имеющие торгового соглашения, получат уведомление от США до полуночи - Белый дом

Администрация США планирует сегодня до полуночи направить официальные уведомления всем странам, которые не имеют действующего торгового соглашения или не получили предварительных писем относительно пошлин. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт, передает Reuters, пишет УНН.

Страны, которые не заключили торговое соглашение или не получили письмо о пошлинах от администрации Трампа, получат информацию от США относительно условий торговли до конца дня

Торговая команда работает круглосуточно, чтобы пытаться поддерживать переписку с как можно большим количеством стран, но если они еще не получили от нас известия, они сделают это в форме письма или распоряжения до полуночи сегодня вечером