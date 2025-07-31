Страны, не имеющие торгового соглашения, получат уведомление от США до полуночи - Белый дом
Киев • УНН
Администрация США до полуночи направит официальные уведомления всем странам без действующего торгового соглашения или предварительных писем относительно пошлин. Это касается условий торговли, сообщила пресс-секретарь Белого дома.
Администрация США планирует сегодня до полуночи направить официальные уведомления всем странам, которые не имеют действующего торгового соглашения или не получили предварительных писем относительно пошлин. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт, передает Reuters, пишет УНН.
Страны, которые не заключили торговое соглашение или не получили письмо о пошлинах от администрации Трампа, получат информацию от США относительно условий торговли до конца дня
Торговая команда работает круглосуточно, чтобы пытаться поддерживать переписку с как можно большим количеством стран, но если они еще не получили от нас известия, они сделают это в форме письма или распоряжения до полуночи сегодня вечером
Трамп заключил торговую сделку с Южной Кореей с пошлинами в 15%31.07.25, 04:21 • 4296 просмотров