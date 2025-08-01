Трамп сохранит 10% пошлин, но не всем: Белый дом представил новый тарифный план

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сохранит базовую тарифную ставку в размере 10%, хотя предполагалось, что он может повысить минимальный уровень до 15% или выше. В то же время, такие пошлины будут не для всех. Об этом информирует CNN, издание Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома, передает УНН.

Детали

Белый дом обнародовал свой новый тарифный план всего за несколько часов до установленного им самим последнего срока - 1 августа.

В рамках исторической тарифной политики президента Дональда Трампа Белый дом объявил, что "универсальный" тариф на товары, ввозимые в США, останется на уровне 10%, на том же уровне, который был введен 2 апреля - сообщает CNN.

Отмечается, что эта ставка в 10% будет применяться только к странам с положительным сальдо торгового баланса - странам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют. Это касается большинства стран, заявил высокопоставленный чиновник администрации.

Ставка 15% станет новым минимальным тарифом для стран, с которыми у США дефицит торгового баланса. Товары около 40 стран будут облагаться этим новым 15%-ным тарифом. Для многих из этих стран этот тариф будет ниже, чем "взаимные" тарифы, введенные 2 апреля, но для некоторых он будет выше.

Президент Трамп использует пошлины как необходимый и мощный инструмент, чтобы поставить Америку на первое место после многих лет неустойчивого торгового дефицита, который угрожает нашей экономике и национальной безопасности - говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, Трамп подписал отдельный указ, который увеличивает пошлину для Канады с 25% до 35%, причем более высокая пошлина вступит в силу уже сегодня, 1 августа.

В своем заявлении в четверг вечером президент Дональд Трамп сказал, что некоторые страны "согласились или близки к согласию на значительные обязательства в области торговли и безопасности с Соединенными Штатами", тогда как другие либо не участвовали в переговорах с США, либо "предложили условия, которые, по моему мнению, не устраняют достаточно дисбаланс в наших торговых отношениях или не соответствуют в достаточной степени позиции Соединенных Штатов по вопросам экономики и национальной безопасности".

Новые тарифы, объявленные Белым домом:

Ангола: 32% против 15%

Бангладеш: 37% против 20%

Босния и Герцеговина: 35–30 %

Ботсвана: 37% против 15%

Бруней: 24-25%

Камбоджа: 49% против 19%

Камерун: от 11% до 15%

Чад: от 13% до 15%

Кот-д'Ивуар: 21-15%

Демократическая Республика Конго: от 11% до 15%

Экваториальная Гвинея: от 13% до 15%

Европейский Союз: от 20% до 15% (для большинства товаров)

Фолклендские острова: 41% против 10%

Фиджи: от 32% до 15%

Гайана: 38% против 15%

Индия: 26–25 %

Индонезия: 32% против 19%

Ирак: 39% -35%

Израиль: 17-15%

Япония: от 24% до 15%

Иордания: от 20% до 15%

Казахстан: 27% -25%

Лаос: 48-40%

Лесото: 50% до 15%

Ливия: 31% против 30%

Лихтенштейн: 37% против 15%

Мадагаскар: 47% против 15%

Малави: от 17% до 15%

Малайзия: 24%-19%

Маврикий: от 40% до 15%

Молдова: 31% против 25%

Мозамбик: от 16% до 15%

Мьянма: 44-40%

Намибия: от 21% до 15%

Науру: от 30 до 15%

Нигерия: от 14% до 15%

Северная Македония: 33% против 15%

Пакистан: 29% -19%

Филиппины: от 17% до 19%

Сербия: 37% -35%

Южная Корея: от 30% до 15%

Шри-Ланка: 44% против 20%

Швейцария: 31% -39%

Тайвань: 32%-20%

Таиланд: 36% против 19%

Тунис: 28-25%

Вануату: 22-15%

Вьетнам: 46% против 20%

Замбия: от 17% до 15%

Зимбабве: от 18% до 15%

По данным CNN, новый тарифный режим не вступит в силу в пятницу, как ожидалось. Вместо этого тарифы будут введены 7 августа, чтобы дать Таможенно-пограничной службе достаточно времени для внесения необходимых изменений и сбора новых пошлин.

Напомним

Накануне, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что администрация США до полуночи направит официальные уведомления всем странам без действующего торгового соглашения или предварительных писем относительно пошлин.