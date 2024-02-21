У США "зразкова мати" шістьох дітей отримала 60 років тюрми за жорстоке поводження з дітьми

60 років тюрми суд в США присудив блогерші-мільйонниці Рубі Франке, яка розказувала на YouTube, як виховувати дітей. Суддя визнав її винною у жорстокому поводженні з дітьми при обтяжуючих обставинах. Про це пише низка американських ЗМІ, передає УНН.

Деталі

За даними The Guardian Рубі Франке, мати шістьох дітей, яка давала онлайн-поради щодо виховання дітей через популярний канал YouTube, у вівторок була засуджена до чотирьох термінів ув'язнення від одного до 15 років кожен. Її звинуватили у жорстокому поводженні з дітьми при обтяжуючих обставинах.

Зазначається, що разом із Франке по цій справі проходить і її бізнес-партнерка Джоді Нан Гільдебрандт.

Гільдебрандт, яка співпрацювала над відео з порадами щодо виховання дітей та стосунків визнала себе винною у жорстокому поводженні з дітьми другого ступеня при обтяжуючих обставинах ще у грудні. У вівторок 20 лютого її засудили до таких самих термінів ув'язнення, що й Франке.

Під час винесення вироку мати-блогерша Франке вибачилася перед своїми дітьми і заявила суду що її ввели в оману.

Протягом останніх чотирьох років я вирішила слідувати порадам і вказівкам, які ввели мене в темну оману. Моя спотворена версія реальності майже не контролювалася, оскільки я ізолювався від усіх, хто кидав мені виклик. — сказала Франке.

Бізнес-партнерка блогерши Франке – Гільдебрандт, яка визнала свою провину заявила, що бажає, аби діти "зцілилися фізично та емоційно" й мали прекрасне майбутнє.

Одна з причин, чому я не пішла на суд раніше, полягає в тому, що я не хотіла, щоб вони емоційно пережили досвід, який був би для них згубним. Я сподіваюся і молюся, щоб вони зцілилися і рухалися вперед, щоб мали прекрасне життя. – заявила Гільдебрандт.

Водночас адвокати Франке стверджують, що Гільдебрандт "систематично ізолювала" її від родини та спричинила у їх клієнтки "спотворене почуття моралі". Після того, як у грудні чоловік Кевін подав на розлучення, адвокати Франке сказали, що їхня клієнтка Рубі була "спустошена", але вона зрозуміла його аргументацію та поважає його рішення.

Контекст

Ютубканал 42-річної американки Рубі Франке "8 Passengers" мав 2,3 мільйона підписників, до його деактивації на початку року.

У серпні минулого року її заарештували в місті Айвінс на півдні Юти, після того як її недоїдаючий 12-річний син втік з дому. Хлопчик звернувся по допомогу до сусідів: він попросити їжі та води. Під час огляду малого у дитини виявили сліди побоїв та клейкої стрічки на кінцівках.

Пізніше одну з дочок Франке знайшли в такому ж стані – з ознаками недоїдання.

Франке арештували, і її старша 20-річна дочка Шарі Франке, поділилася видаленим зображенням поліцейських в Instagram із підписом: "Нарешті".

Журналісти також нагадали, що через суворий стиль виховання Франке на неї вже скаржились до поліції. Її підписники викликали службу захисту дітей до родини Франке у 2015 році, коли їхній син Чед, якому тоді було 15 років, розповів що спав на кріслі-мішку сім місяців відбуваючи таким чином батьківське покарання.

Крім того, на Франке заявляли в службу захисту дітей, коли що вона та її чоловік Кевін сказали своїм двом молодшим дітям, що вони не отримають подарунків від Санта-Клауса, тому що були егоїстичними і не реагували на зауваження батьків. Малечу не випускали з дому до школи та змушували мити підлогу.

Додатково

Журналісти зазначили, що цей випадок привернув увагу громадськості до того, що називається "шерентингом", або коли батьки транслюють і рекламують свої батьківські навички, маючи на меті заробити гроші на такому підприємстві. Критики блогерства батьківства попереджали про небезпеку вторгнення в приватне життя дитини та порушення етики.

У виданні додали, що у серпні минулого року штат Іллінойс прийняв закон, який захищає доходи дітей-виконавців, життя яких поширюється в соціальних мережах з метою отримання прибутку.