В США "примерная мать" шестерых детей получила 60 лет тюрьмы за жестокое обращение с детьми
Киев • УНН
Американский суд приговорил блогера-миллионершу Руби Франке к 60 годам заключения за жестокое обращение с детьми после того, как ее истощенный сын сбежал из дома в поисках еды и воды, а дочь имела следы побоев и недоедания.
60 лет тюрьмы суд в США присудил блогерше-миллионерше Руби Франке, которая рассказывала на YouTube, как воспитывать детей. Судья признал ее виновной в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах. Об этом пишет ряд американских СМИ, передает УНН.
Детали
По данным The Guardian Руби Франке, мать шестерых детей, которая давала онлайн-советы по воспитанию детей через популярный канал YouTube, во вторник была приговорена к четырем срокам заключения от одного до 15 лет каждый. Ее обвинили в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах.
Отмечается, что вместе с Франке по этому делу проходит и ее бизнес-партнер Джоди Нан Гильдебрандт.
Гильдебрандт, которая сотрудничала над видео с советами по воспитанию детей и отношений признала себя виновной в жестоком обращении с детьми второй степени при отягчающих обстоятельствах еще в декабре. Во вторник 20 февраля ее приговорили к таким же срокам заключения, что и Франке.
Во время вынесения приговора мать-блогерша Франке извинилась перед своими детьми и заявила суду что ее ввели в заблуждение.
В течение последних четырех лет я решила следовать советам и указаниям, которые ввели меня в темное заблуждение. Моя искаженная версия реальности почти не контролировалась, поскольку я изолировался от всех, кто бросал мне вызов.
Бизнес-партнерша блогерши Франке - Гильдебрандт, которая признала свою вину заявила, что желает, чтобы дети "исцелились физически и эмоционально" и имели прекрасное будущее.
Одна из причин, почему я не пошла на суд раньше, заключается в том, что я не хотела, чтобы они эмоционально пережили опыт, который был бы для них губительным. Я надеюсь и молюсь, чтобы они исцелились и двигались вперед, чтобы имели прекрасную жизнь.
В то же время адвокаты Франке утверждают, что Хильдебрандт "систематически изолировала" ее от семьи и вызвала у их клиентки "искаженное чувство морали". После того, как в декабре муж Кевин подал на развод, адвокаты Франке сказали, что их клиентка Руби была "опустошена", но она поняла его аргументацию и уважает его решение.
Контекст
Ютубканал 42-летней американки Руби Франке "8 Passengers" имел 2,3 миллиона подписчиков, до его деактивации в начале года.
В августе прошлого года ее арестовали в городе Айвинс на юге Юты, после того как ее недоедающий 12-летний сын сбежал из дома. Мальчик обратился за помощью к соседям: он попросить еды и воды. При осмотре малого у ребенка обнаружили следы побоев и клейкой ленты на конечностях.
Позже одну из дочерей Франке нашли в таком же состоянии - с признаками недоедания.
Франке арестовали, и ее старшая 20-летняя дочь Шари Франке, поделилась удаленным изображением полицейских в Instagram с подписью: "Наконец-то".
Журналисты также напомнили, что из-за строгого стиля воспитания Франке на нее уже жаловались в полицию. Ее подписчики вызвали службу защиты детей в семью Франке в 2015 году, когда их сын Чед, которому тогда было 15 лет, рассказал, что спал на кресле-мешке семь месяцев отбывая таким образом родительское наказание.
Кроме того, на Франке заявляли в службу защиты детей, когда она и ее муж Кевин сказали своим двум младшим детям, что они не получат подарков от Санта-Клауса, потому что были эгоистичными и не реагировали на замечания родителей. Малышей не выпускали из дома в школу и заставляли мыть пол.
Дополнительно
Журналисты отметили, что этот случай привлек внимание общественности к тому, что называется "шерентингом", или когда родители транслируют и рекламируют свои родительские навыки с целью заработать деньги на таком предприятии. Критики блогерства родительства предупреждали об опасности вторжения в частную жизнь ребенка и нарушения этики.
В издании добавили, что в августе прошлого года штат Иллинойс принял закон, который защищает доходы детей-исполнителей, жизнь которых распространяется в социальных сетях с целью получения прибыли.
В США "примерная мать" шестерых детей получила 60 лет тюрьмы за жестокое обращение с детьми
Американский суд приговорил блогера-миллионершу Руби Франке к 60 годам заключения за жестокое обращение с детьми после того, как ее истощенный сын сбежал из дома в поисках еды и воды, а дочь имела следы побоев и недоедания.
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