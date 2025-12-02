$42.340.08
2 грудня, 12:35 • 16828 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 49996 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 38626 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 31506 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 29956 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 56834 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 53619 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60548 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 52279 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 47347 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
У Судані чоловік захопив літак: його заарештували після посадки для фейкового дозаправлення, яке придумав хитрий пілот

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У Судані озброєний чоловік захопив гуманітарний літак, вимагаючи летіти до Чаду. Пілот імітував дозаправку, що дозволило заарештувати викрадача у місті Вау.

У Судані чоловік захопив літак: його заарештували після посадки для фейкового дозаправлення, яке придумав хитрий пілот

У Південному Судані озброєний чоловік захопив невеликий гуманітарний літак організації Samaritan's Purse, вимагаючи, щоб пілот переправив судно до Чаду, але був заарештований після вимушеної посадки для дозаправки в північному місті Вау. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у вівторок, коли турбогвинтовий літак Cessna Grand Caravan, що перевозив медикаменти з Джуби до північно-східного округу Майвут, був захоплений одразу після зльоту. За інформацією поліції, підозрюваний, ідентифікований як Ясір Мохаммед Юсуф, прокрався на борт і сховався в салоні до початку польоту.

Юсуф, мешканець спірного району Аб'єй, вимагав від пілота летіти до Чаду, хоча мотиви його дій залишаються невідомими.

Airbus вдруге за тиждень зіткнулась із дефектом у літаках A320: після збою у програмному забезпеченні виявлено проблеми у фюзеляжі01.12.25, 15:36 • 4038 переглядiв

Зловмисника вдалося затримати завдяки винахідливості пілота: після кількох годин польоту він повідомив викрадачу про необхідність дозаправки. Літак приземлився у північному місті Вау, де Юсуфа негайно взяли під варту.

Речниця Samaritan's Purse Мелісса Стрікленд висловила вдячність силам безпеки за швидкі дії, які забезпечили "безпечний результат". Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція продовжує розслідування.

Авіарейси по світу в хаосі через відкликання бестселера Airbus напередодні святкового сезону29.11.25, 09:17 • 4360 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Airbus A320 серії
Ассошіейтед Прес
Південний Судан
Чад