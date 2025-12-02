У Судані чоловік захопив літак: його заарештували після посадки для фейкового дозаправлення, яке придумав хитрий пілот

У Південному Судані озброєний чоловік захопив невеликий гуманітарний літак організації Samaritan's Purse, вимагаючи, щоб пілот переправив судно до Чаду, але був заарештований після вимушеної посадки для дозаправки в північному місті Вау. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у вівторок, коли турбогвинтовий літак Cessna Grand Caravan, що перевозив медикаменти з Джуби до північно-східного округу Майвут, був захоплений одразу після зльоту. За інформацією поліції, підозрюваний, ідентифікований як Ясір Мохаммед Юсуф, прокрався на борт і сховався в салоні до початку польоту.

Юсуф, мешканець спірного району Аб'єй, вимагав від пілота летіти до Чаду, хоча мотиви його дій залишаються невідомими.

Airbus вдруге за тиждень зіткнулась із дефектом у літаках A320: після збою у програмному забезпеченні виявлено проблеми у фюзеляжі

Зловмисника вдалося затримати завдяки винахідливості пілота: після кількох годин польоту він повідомив викрадачу про необхідність дозаправки. Літак приземлився у північному місті Вау, де Юсуфа негайно взяли під варту.

Речниця Samaritan's Purse Мелісса Стрікленд висловила вдячність силам безпеки за швидкі дії, які забезпечили "безпечний результат". Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція продовжує розслідування.

Авіарейси по світу в хаосі через відкликання бестселера Airbus напередодні святкового сезону