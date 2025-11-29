Авіарейси по світу в хаосі через відкликання бестселера Airbus напередодні святкового сезону

Авіакомпанії по всьому світу скасували сотні рейсів та намагалися коригувати розклади, на тлі того, як серйозний збій програмного забезпечення Airbus SE загрожував зірвати вирішальний святковий сезон подорожей, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Європейський виробник літаків заявив у п'ятницю, що необхідне виправлення може торкнутися понад 6500 літаків. Директива європейського регулятора авіаційної безпеки передбачає, що оновлення програмного забезпечення має відбутися до наступних регулярних рейсів літаків, які зачепило.

Airbus терміново оновлює програмне забезпечення на літаках A320 після інциденту з системами керування польотом

Авіакомпанії поспішили впровадити оновлення для реактивних лайнерів A320, які зачепило, приземливши рейси та порушивши плани тисяч мандрівників, що стало рідкісним глобальним відкликанням бестселера Airbus.

Колумбійська Avianca SA заявила, що понад 70% її флоту постраждало, і що вона призупиняє продаж квитків до 8 грудня. Японська ANA Holdings Inc. скасувала 95 рейсів у суботу, що торкнулося приблизно 13 200 пасажирів.

У США, де рекордний період подорожей на День подяки, оператори близько 1600 літаків сімейства A320 прагнули впровадити виправлення, мінімізуючи збої. Авіакомпаніям та мандрівникам вже довелося зіткнутися з перебоями, спричиненими негодою та нещодавнім припиненням роботи уряду, що призвело до часткового скорочення руху літаків.

Компанія American Airlines Group Inc. заявила, що станом на 18:00 за місцевим часом у п'ятницю з 209 літаків, які зачепило, менше ніж 150 все ще потребували оновлення.

За словами людей, знайомих із ситуацією, більшість літаків можна легко оновити з кабіни пілотів з мінімальним часом простою. Але близько 1000 старих літаків потребуватимуть фактичного оновлення обладнання та повинні будуть бути приземлені на час технічного обслуговування, сказали джерела, які попросили не називати їх іменами, обговорюючи непублічні висновки.

Угорський дисконтний перевізник Wizz Air Holdings Plc, який має флот лише з Airbus у близько 250 літаків, попередив, що деякі рейси будуть порушені протягом вихідних, оскільки він "негайно запланував" технічне обслуговування своїх літаків.

У суботу рейси були скасовані в Австралії та Новій Зеландії, що спричинило порушення подорожей, оскільки дочірня компанія Qantas Airways Ltd. Jetstar та Air New Zealand Ltd. приземлили деякі зі своїх A320 для оновлення програмного забезпечення.

Управління цивільної авіації Великої Британії заявило, що авіакомпанії, які літають на уражених літаках, у деяких випадках повинні будуть змінити програмне забезпечення протягом наступних днів або залишатися на землі з неділі, хоча це стосується лише деяких британських авіакомпаній. British Airways Plc, найбільший перевізник у Великій Британії з флотом майже 150 літаків сімейства A320, не зазнає жодного впливу на пасажирів, заявив регулятор.

FlightAware, який відстежує затримки та скасування, показав, що 452 рейси, або 20%, були затримані в суботу в China Southern Airlines Co. Станом на 12:00 за гонконгським часом, EasyJet Plc мала 323 рейси, або 21%, зірваними.

Доповнення

Термінове виправлення програмного забезпечення, опубліковане Агентством з авіаційної безпеки Європейського Союзу пізно в п'ятницю, з'явилося після нещодавнього інциденту з реактивним лайнером JetBlue Airways Corp., який показав, що "інтенсивне сонячне випромінювання" може зашкодити даним, які допомагають підтримувати функціонування систем керування польотом.

Це відкриття є значним головним болем для Airbus, враховуючи, що сімейство A320 є найпоширенішим літаком компанії, з яких понад 11 000 експлуатуються. Раптова вимога до оновлення була небажаною новиною також для авіакомпаній, особливо тих, які залежать від Airbus як єдиного постачальника свого флоту.

"Airbus визнає, що ці рекомендації призведуть до збоїв в роботі пасажирів та клієнтів", - заявив виробник.

A320 конкурує з моделлю 737 компанії Boeing Co., і ці два сімейства реактивних лайнерів є робочими конячками галузі цивільної авіації. Airbus уже довелося вирішувати проблеми з двигунами на своїх нових літаках A320neo з двигунами Pratt & Whitney, які змусили сотні літаків тимчасово вивести з експлуатації на технічне обслуговування.

