Airbus, Thales та Leonardo об'єднують зусилля для конкуренції зі Space X Ілона Маска

Європейські аерокосмічні фірми узгодили проект створення європейського гіганта, з річним доходом у 6,5 мільярда євро, який конкуруватиме з компанією Ілона Маска. Передає УНН із посиланням на DW та Reuters.

Airbus, Thales та Leonardo завершили перший етап запуску нового європейського технологічного концерна в супутниковому бізнесі. Підприємство почне роботу у 2027 році та, як планується, забезпечить роботою 25 000 осіб. Заплановано рівень доходу на рівні 6,5 мільярда євро.

Найбільшим акціонером, з часткою 35%, стане Airbus, який має внести у спільний проект свої підрозділи космічних систем та цифрових космічних технологій. Ракетно-космічний бізнес, який у випадку Airbus інтегрований в Arianespace, дочірню компанію з 50% часткою участі французької компанії Safran, буде виключений зі злиття.

Італійська компанія Leonardo володітиме 32,5% та матиме можливість керувати власним космічним підрозділом, з частками в Telespazio та Thales Alenia Space. Аналогічний рівень матиме французька компанія Thales, яка переважно інвестуватиме свої частки у Thales Alenia Space, Telespazio та Thales SESO.

Переговори під кодовою назвою "Проект Bromo" між трьома аерокосмічними групами розпочалися у 2024 році, з метою створення моделі співпраці, подібної до європейського виробника ракет MBDA, який належить Airbus, Leonardo та BAE Systems.

Очікується, що через п'ять років синергія принесе компанії "середні тризначні" мільйони євро. Як саме це буде досягнуто, поки невідомо.

Наразі акціонерам доводиться вести переговори з урядами, профспілками та Європейською комісією щодо угоди, яка має наслідки для діяльності у Великій Британії та Німеччині, а також Італії та Франції, де буде базуватися підприємство.

У жовтні 2024 року Airbus планував скоротити до 2500 робочих місць у своєму оборонному і космічному підрозділі через "складне бізнес-середовище"