Airbus, Thales та Leonardo об'єднують зусилля для конкуренції зі Space X Ілона Маска

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Європейські аерокосмічні фірми Airbus, Thales та Leonardo завершили перший етап створення нового технологічного концерну в супутниковому бізнесі. Підприємство розпочне роботу у 2027 році, забезпечить роботою 25 000 осіб та матиме дохід 6,5 мільярда євро.

Airbus, Thales та Leonardo об'єднують зусилля для конкуренції зі Space X Ілона Маска

Європейські аерокосмічні фірми узгодили проект створення європейського гіганта, з річним доходом у 6,5 мільярда євро, який конкуруватиме з компанією Ілона Маска. Передає УНН із посиланням на DW та Reuters.

Деталі

Airbus, Thales та Leonardo завершили перший етап запуску нового європейського технологічного концерна в супутниковому бізнесі. Підприємство почне роботу у 2027 році та, як планується, забезпечить роботою 25 000 осіб. Заплановано рівень доходу на рівні 6,5 мільярда євро.

Найбільшим акціонером, з часткою 35%, стане Airbus, який має внести у спільний проект свої підрозділи космічних систем та цифрових космічних технологій. Ракетно-космічний бізнес, який у випадку Airbus інтегрований в Arianespace, дочірню компанію з 50% часткою участі французької компанії Safran, буде виключений зі злиття.

Італійська компанія Leonardo володітиме 32,5% та матиме можливість керувати власним космічним підрозділом, з частками в Telespazio та Thales Alenia Space. Аналогічний рівень матиме французька компанія Thales, яка переважно інвестуватиме свої частки у Thales Alenia Space, Telespazio та Thales SESO.

Велика афера: деталі Airbus і Boeing потрапляють до росіян, незважаючи на санкції26.06.25, 13:08 • 7835 переглядiв

Довідка

Переговори під кодовою назвою "Проект Bromo" між трьома аерокосмічними групами розпочалися у 2024 році, з метою створення моделі співпраці, подібної до європейського виробника ракет MBDA, який належить Airbus, Leonardo та BAE Systems.

Доповнення

Очікується, що через п'ять років синергія принесе компанії "середні тризначні" мільйони євро. Як саме це буде досягнуто, поки невідомо.

Наразі акціонерам доводиться вести переговори з урядами, профспілками та Європейською комісією щодо угоди, яка має наслідки для діяльності у Великій Британії та Німеччині, а також Італії та Франції, де буде базуватися підприємство.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що три провідні європейські космічні компанії планують створити спільне підприємство для конкуренції зі Starlink. Проект під кодовою назвою "Bromo" передбачає розробку нового супер-супутника.

У жовтні 2024 року Airbus планував скоротити до 2500 робочих місць у своєму оборонному і космічному підрозділі через "складне бізнес-середовище"

Ігор Тележніков

