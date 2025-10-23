Airbus, Thales и Leonardo объединяют усилия для конкуренции со Space X Илона Маска

Европейские аэрокосмические фирмы согласовали проект создания европейского гиганта с годовым доходом в 6,5 миллиарда евро, который будет конкурировать с компанией Илона Маска. Передает УНН со ссылкой на DW и Reuters.

Детали

Airbus, Thales и Leonardo завершили первый этап запуска нового европейского технологического концерна в спутниковом бизнесе. Предприятие начнет работу в 2027 году и, как планируется, обеспечит работой 25 000 человек. Запланирован уровень дохода на уровне 6,5 миллиарда евро.

Крупнейшим акционером, с долей 35%, станет Airbus, который должен внести в совместный проект свои подразделения космических систем и цифровых космических технологий. Ракетно-космический бизнес, который в случае Airbus интегрирован в Arianespace, дочернюю компанию с 50% долей участия французской компании Safran, будет исключен из слияния.

Итальянская компания Leonardo будет владеть 32,5% и будет иметь возможность управлять собственным космическим подразделением, с долями в Telespazio и Thales Alenia Space. Аналогичный уровень будет иметь французская компания Thales, которая преимущественно будет инвестировать свои доли в Thales Alenia Space, Telespazio и Thales SESO.

Справка

Переговоры под кодовым названием "Проект Bromo" между тремя аэрокосмическими группами начались в 2024 году с целью создания модели сотрудничества, подобной европейскому производителю ракет MBDA, который принадлежит Airbus, Leonardo и BAE Systems.

Дополнение

Ожидается, что через пять лет синергия принесет компании "средние трехзначные" миллионы евро. Как именно это будет достигнуто, пока неизвестно.

Сейчас акционерам приходится вести переговоры с правительствами, профсоюзами и Европейской комиссией относительно соглашения, которое имеет последствия для деятельности в Великобритании и Германии, а также Италии и Франции, где будет базироваться предприятие.

Напомним

УНН сообщал, что три ведущие европейские космические компании планируют создать совместное предприятие для конкуренции со Starlink. Проект под кодовым названием "Bromo" предусматривает разработку нового супер-спутника.

В октябре 2024 года Airbus планировал сократить до 2500 рабочих мест в своем оборонном и космическом подразделении из-за "сложной бизнес-среды"