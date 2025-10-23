$41.760.01
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 5030 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 9792 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 11679 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 13077 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Эксклюзив
09:30 • 9442 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины
07:25 • 14196 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
07:22 • 15950 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 24963 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций
06:59 • 14407 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
Airbus, Thales и Leonardo объединяют усилия для конкуренции со Space X Илона Маска

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Европейские аэрокосмические фирмы Airbus, Thales и Leonardo завершили первый этап создания нового технологического концерна в спутниковом бизнесе. Предприятие начнет работу в 2027 году, обеспечит работой 25 000 человек и будет иметь доход 6,5 миллиарда евро.

Airbus, Thales и Leonardo объединяют усилия для конкуренции со Space X Илона Маска

Европейские аэрокосмические фирмы согласовали проект создания европейского гиганта с годовым доходом в 6,5 миллиарда евро, который будет конкурировать с компанией Илона Маска. Передает УНН со ссылкой на DW и Reuters.

Детали

Airbus, Thales и Leonardo завершили первый этап запуска нового европейского технологического концерна в спутниковом бизнесе. Предприятие начнет работу в 2027 году и, как планируется, обеспечит работой 25 000 человек. Запланирован уровень дохода на уровне 6,5 миллиарда евро.

Крупнейшим акционером, с долей 35%, станет Airbus, который должен внести в совместный проект свои подразделения космических систем и цифровых космических технологий. Ракетно-космический бизнес, который в случае Airbus интегрирован в Arianespace, дочернюю компанию с 50% долей участия французской компании Safran, будет исключен из слияния.

Итальянская компания Leonardo будет владеть 32,5% и будет иметь возможность управлять собственным космическим подразделением, с долями в Telespazio и Thales Alenia Space. Аналогичный уровень будет иметь французская компания Thales, которая преимущественно будет инвестировать свои доли в Thales Alenia Space, Telespazio и Thales SESO.

Грандиозная афера: детали Airbus и Boeing попадают к россиянам, несмотря на санкции26.06.25, 13:08 • 7835 просмотров

Справка

Переговоры под кодовым названием "Проект Bromo" между тремя аэрокосмическими группами начались в 2024 году с целью создания модели сотрудничества, подобной европейскому производителю ракет MBDA, который принадлежит Airbus, Leonardo и BAE Systems.

Дополнение

Ожидается, что через пять лет синергия принесет компании "средние трехзначные" миллионы евро. Как именно это будет достигнуто, пока неизвестно.

Сейчас акционерам приходится вести переговоры с правительствами, профсоюзами и Европейской комиссией относительно соглашения, которое имеет последствия для деятельности в Великобритании и Германии, а также Италии и Франции, где будет базироваться предприятие.

Напомним

УНН сообщал, что три ведущие европейские космические компании планируют создать совместное предприятие для конкуренции со Starlink. Проект под кодовым названием "Bromo" предусматривает разработку нового супер-спутника.

В октябре 2024 года Airbus планировал сократить до 2500 рабочих мест в своем оборонном и космическом подразделении из-за "сложной бизнес-среды"

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Airbus
SpaceX
Европейская комиссия
Reuters
Илон Маск
Франция
Великобритания
Италия
Германия