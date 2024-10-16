Airbus скоротить 2 500 робочих місць у своєму оборонному і космічному підрозділі
Київ • УНН
Airbus планує скоротити до 2500 робочих місць у своєму оборонному і космічному підрозділі через "складне бізнес-середовище". Скорочення торкнуться 7% робочої сили, конкретні посади будуть визначені після обговорення з профспілками.
Авіавиробник Boeing хоче скоротити робочі місця. Причина: криза в оборонному та космічному секторах.
Пише УНН із посиланням на CNN.
Airbus оголосив про плани скоротити до 2 500 робочих місць у своєму оборонному і космічному підрозділі, посилаючись на "складне бізнес-середовище", яке характеризується проблемами, зокрема, зростанням витрат і "швидкими змінами у веденні війни".
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Зараз у бізнес-підрозділі працює близько 35 000 осіб. Таким чином, скорочення торкнуться семи відсотків робочої сили в регіоні. Які місця це стосується, буде з’ясовано наприкінці року після обговорення з профспілками та виробничими радами.
Нагадаємо
Boeing скоротить 17 тисяч робочих місць, відстрочить перші поставки літака 777X на рік і збитки в розмірі 5 мільярдів доларів за третій квартал, оскільки через місячний страйк ситуація у компанії продовжує погіршуватися.
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