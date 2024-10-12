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MIM-104 Patriot

Boeing скоротить 17 тисяч робочих місць та відкладе першу поставку 777X через страйк - Reuters

Київ • УНН

 • 35330 перегляди

Boeing планує скоротити 17 тис. робочих місць та відкласти першу поставку літака 777X на рік через місячний страйк. Компанія очікує збитків у 5 млрд доларів за третій квартал та переглядає свої фінансові плани.

Boeing скоротить 17 тисяч робочих місць та відкладе першу поставку 777X через страйк - Reuters

Boeing скоротить 17 тисяч робочих місць, відстрочить перші поставки літака 777X на рік і збитки в розмірі 5 мільярдів доларів за третій квартал, оскільки через місячний страйк ситуація у компанії продовжує погіршуватися. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що генеральний директор Boeing Келлі Ортберг у своєму зверненні до працівників зазначив, що компанія змушена скоротити робочу силу, щоб відповідати фінансовим реаліям, оскільки страйк 33 тисяч працівників Західного узбережжя США призупинив виробництво літаків 737 MAX, 767 і 777.

Ми переглядаємо рівні нашого штату відповідно до фінансової реальності і фокусуємось на пріоритетах. У найближчі місяці ми плануємо скоротити кількість працівників приблизно на 10%. Це скорочення стосується як керівників, так і співробітників,

- йдеться в повідомленні.

Зауважуються, що акції Boeing впали на 1,7% під час торгів після закриття ринку.

Компанія Boeing зафіксував збитки в розмірі 5 мільярдів доларів у своїх оборонних і комерційних підрозділах.

Досягнення угоди для припинення страйку є критичним для Boeing, оскільки в середу компанія подала скаргу на несправедливі умови праці, звинувативши профспілку робітників у недобросовісних переговорах. Агентство рейтингу S&P підрахувало, що страйк коштує Boeing 1 мільярд доларів щомісяця, і компанія ризикує втратити свій престижний інвестиційний кредитний рейтинг.

Генеральний дирекор також повідомив, що Boeing поінформував клієнтів про те, що першу поставку 777X тепер очікують у 2026 році через проблеми з розробкою, припиненням тестових польотів і страйком. Раніше компанія вже натрапляла на труднощі у сертифікації 777X, що значно відклало запуск літака.

Компанія Boeing, яка має представити свої фінансові результати за третій квартал 23 жовтня, заявила в окремій заяві, що очікує доходу у 17,8 мільярда доларів, збитку на акцію в 9,97 долара та негативного операційного грошового потоку в 1,3 мільярда доларів.

Хоча наш бізнес стикається з короткостроковими викликами, ми приймаємо важливі стратегічні рішення для майбутнього і маємо чітке уявлення про те, що необхідно зробити для відновлення компанії,

- доповнив Ортберг у заяві.

Boeing припинить програму вантажних літаків 767 у 2027 році після завершення поставок останніх 29 замовлених літаків, але продовжить виробництво літака-заправника KC-46A.

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Компанія також заявила, що у зв’язку зі скороченням робочих місць вона завершить програму відпусток для співробітників із фіксованою зарплатою, оголошену у вересні.

Видання звертає увагу, що ще до початку страйку 13 вересня компанія зазнавала збитків, намагаючись відновитися після проблем із безпекою, які призвели до аварії з новим літаком у січні.

Цього тижня видання повідомило, що Boeing розглядає варіанти залучення мільярдів доларів через продаж акцій і цінних паперів, подібних до акцій.

Серед цих варіантів розглядається продаж звичайних акцій та таких цінних паперів, як обов'язкові конвертовані облігації та привілейовані акції. Одне з джерел зазначило, що Boeing рекомендували залучити приблизно 10 мільярдів доларів.

Компанія має близько 60 мільярдів доларів боргу і зафіксувала збитки від операційного грошового потоку на суму понад 7 мільярдів доларів за перше півріччя 2024 року.

Аналітики оцінюють, що Boeing необхідно залучити від 10 до 15 мільярдів доларів, щоб зберегти свій рейтинг.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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